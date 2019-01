Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Oradea a depus proiecte in valoare de 300 milioane de euro pentru a accesa fonduri europene nerambursabile pe actualul exercițiu financiar, pana acum fiind caștigata finanțare pentru proiecte in valoare de 174 milioane de euro, restul fiind in procedura de evaluare. Astfel, orașul Oradea, cu…

- Primaria Oradea a reușit sa depuna proiecte europene de 300 milioane de euro și bate Clujul, Bucureștiul și Sibiul in cursa pentru fondurile europene.Primaria Oradea a depus proiecte in valoare de 300 milioane de euro pentru a accesa fonduri europene nerambursabile pe actualul exercițiu financiar, pana…

- Timișoara se claseaza pe locul 126 intr-un top al orașelor din intreaga lume, in privința calitații vieții. Dintre orașele din Romania care sunt prinse in clasament, Timișoara este pe locul II, dupa Cluj, dar inaintea Iașiului și Bucureștiului. Clasamentul nivelului de trai, realizat de centrul Numbeo…

- Municipalitatea din Galati a platit 150.000 de lei unei firme din Constanta pentru a afla cea ce stia deja toata lumea: plaja publica „Dunarea” poate fi transformata in aquapark daca se investesc acolo intre 5 si 7 milioane de euro. Banii ar trebui imprumutati de Primarie, care deja are datorii de peste…

- Mai sunt doar cateva zile pana la termenul limita de depunere a proiectelor pe Axa 4 – POR, pe care Timișoara primește din start, prin Prioritatea de investiții 4.1 – mobilitate urbana, 56 de milioane de euro. Singura condiție este sa depuna proiecte, dar pana in 20 decembrie nu a fost dus niciunul…

- Consiliul local a votat miercuri, „cuprinderea in tarifele de depozitare percepute, din 1 ianuarie 2019 de catre societatea Ecobihor SRL, a contributiei pentru economia circulara pentru deseurile municipale(…) in valoare de 27 lei+TVA pe tona”. E vorba de o taxa nou introdusa, care…

- Primaria Cluj-Napoca si Compania de Transport Public (CTP) au achizitionat in 2018 un numar de 45 de autobuze electrice si 75 de autobuze diesel, marca Mercedes. In 2019, vor fi investite zeci de milioane de euro in alte autobuze electrice, tramvaie si troleibuze. Banii vin din fonduri europene.

- Primaria Capitalei anunța ca de Sarbatori vor fi folosite 9 miloane de beculețe pentru iuminatul festiv al orașului, cu 6 milioane mai multe decat in anii precedenți. Luminițele au costat cel puțin 6 milioane de lei informeaza mediafax. „Primaria Municipiului București da startul Sarbatorilor…