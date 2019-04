Octav Bjoza: Poate tinerii n-ar părăsi cu atâta ușurință țara dacă... Iulius Filip implinește astazi 72 de ani. ”L-am cunoscut prin 94 - 95, se intorsese de vreun an din exil, mai apoi a participat la majoritatea congreselor noastre, ale AFDPR. Tanara generație ar trebui sa invețe de la astfel de eroi pentru care patria insemna mai mult decat propria ființa, decat propria familie. Cine sa-i invețe pe tinerii de astazi despre acele lucruri? (...) E foarte trist! Daca tanara generație ar participa la evenimente- la care sa afle ce s-a petrecut in Romania in urma cu zeci de ani- poate n-ar mai parasi cu atata ușurința țara pe care noi am iubit-o atat de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

