- Un barbat de 39 de ani, din Braila, a fost retinut, luni, fiind acuzat ca a rapit si violat o fetita de 12 ani, fiica unui prieten al sau. Copila a fost data disparuta de familie, ea revenind acasa dupa mai multe ore, unde le-a povestit parintilor ce s-a intamplat.

- Un barbat de 39 de ani din Braila a fost retinut luni de politisti, dupa ce ar fi violat o fetita de 12 ani, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila, informeaza Agerpres. Fapta s-a petrecut sambata, intr-un cartier din municipiul Braila, dupa ce barbatul suspectat de comiterea acesteia…

- Caz cutremurator in Ungaria! Fetita de 4 ani a unor romani a fost violata in Ungaria, in urma cu sase zile. Anchetatorii au trei suspecti in acest caz și au facut publice mai multe detalii șocante din ancheta. Fetița a ajuns la spital cu femurul rupt, pe 10 octombrie. Ea a fost adusa de tatal ei. […]…

- Noi piste in cazul Victoriei Marinova, jurnalista ucisa cu brutalitate in Bulgaria! A fost reținut un nou suspect in Germania, țara unde ar fi reușit sa fuga imediat dupa crima. Barbatul ar fi fost identificat in baza probelor ADN gasite la locul crimei, pe malul Dunarii, la Ruse, potrivit stirileprotv.ro.…

- O tragedie fara margini s-a abatut asupra unei familii din județul Buzau. Copila lor de doar 12 ani a fost gasita fara viața, iar imaginea cu trupul micuței i-a marcat. Ei și rudele sunt in stare de șoc. Descoperire șocanța in județul Buzau. O fetita de 12 ani a fost gasita spanzurata O fetița de […]…

- Micuta a ajuns in spital din pricina unei grave hemoragii. Nenorocitul, un tanar de 21 de ani, a fost arestat. Potrivit presei locale o fetita de abia 7 ani a fost violata de un barbat de 21 de ani, care, pentru a-si duce la capat oroarea s-a folosit de un teava metalica.