- Europarlamentarul Rareș Bogdan se afla la Bruxelles, acolo unde se negociaza șefia Comisiei Europene. El susține ca sunt negocieri ”tari, fara precedent”, asta pentru ca Emmanuel Macron blocheaza totul și nu permite PPE sa-l impuna pe Manfred Weber, asta in ciuda faptului ca popularii europeni au…

- "Negocieri tari. Fara precedent. Macron si Sanchez, adica Franta si Spania blocheaza in acest moment toate negocierile. Cel mai mare grup din Parlamentul European, PPE, 181 de eurodeputati sunt in spatele lui Manfred Weber, prietenul Romaniei si prietenul meu. 183 de deputati votati de 40 de milioane…

- Contactat de DC NEWS, Rareș Bogdan, cap de lista PNL la alegerile europarlamentare caștigate de liberali, s-a aratat surprins de decizia pe care Dacian Cioloș a luat-o. Liderul PNL spune ca fostul premier va trebui sa explice aceasta alianța cu socialiștii in detrimentul lui Manfred Weber, un politician…

- Siegfried Muresan, vicepresedinte al grupului PPE (Partidul Popular European) din Parlamentul European, a acuzat, vineri dimineata, o alianta intre liberalii si socialistii din PE impotriva popularilor. Asta in contextul in care liderul Verzilor Philippe Lamberts a anuntat, joi, ca socialistii…

- Dacian Cioloș a anunțat, pe Facebook, ca a obținut președinția grupului Renew Europe din Parlamentul European, grup constituit in jurul partidului președintelui francez Emmanuel Macron, En Marche. ”Președinția grupului Renew Europe e doar un pas in construcția politica pe care am gandit-o in ultimii…

- Europarlamentarul Cristian Ghinea a scris, marți, pe Facebook ca Dacian Cioloș are șanse foarte mari la funcția de președinte al grupului Renew Europe și ca e optimist ca acesta va reușit. Totodata, acesta a subliniat ca și-a depus saptamâna trecuta demisia din Parlamentul român, dar ”conducerea…

- Grupul politic centrist din Parlamentul European (PE) la care au aderat eurodeputatii francezi pro-Macron a fost redenumit 'Renew Europe', o formula care nu mai contine termenul de 'liberal', pentru a evita conotatiile acestuia in Franta, transmite AFP potrivit Agerpres Cei 21 de deputati francezi…

- ALDE Europa si partidele partenere, En Marche din Franta si Ciudadanos din Spania, se vor implica in campania electorala din Romania pentru alegerile europene de partea Aliantei 2020 USR PLUS si vor forma, ulterior, un nou grup in Parlamentul European, a declarat sambata, la Bistrita, deputatul USR…