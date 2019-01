Roscosmos, agentia spatiala rusa, solicita explicatii din partea Washingtonului, dupa ce NASA a amanat vizita vicepremierului Dmitri Rogozin, seful agentiei ruse, in Statele Unite. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin se afla pe lista de oficiali rusi vizati de sanctiuni impuse de SUA si UE in legatura cu interventia Moscovei in Ucraina. Roscosmos a transmis ca "asteapta explicatii oficiale privind pozitia NASA" si a subliniat ca vizita lui Rogozin a fost planificata "in conformitate cu o invitatie primita anterior", se arata intr-un comunicat al agebției, emis sambata, 5 ianuarie, citat de Mediafax.…