- Cristina Neagu va fi în continuare jucatoarea CSM-ului, sportiva semnând prelungirea cu un an a contracului cu formația bucureșteana, dupa cum informeaza contul oficial de Facebook al vicecampioanei României la handbal feminin.Ce a spus Cristina Neagu"Am ales cu sufletul…

- Milan Skriniar (24 de ani), fundasul central al lui Inter Milano, si-a prelungit contractul cu formatia lui Luciano Spalletti pana in 2023, anuntul fiind facut oficial de clubul de pe "Giusepe Meazza" potrivit mediafax. Astfel, nerazzurrii pun astfel punct speculatiilor care il dadeau pe Skriniar…

- Moise Kean (19 ani) mai are contract cu Juventus Torino pana la finalul sezonului urmator, dar echipa care si-a trecut in palmares recent titlul cu numarul 37, este gata sa prelungeasca intetelegerea potrivit mediafax. Oficialii bianconerilor sunt gata sa-i ofere acestuia un salariu aproape…

- Real Madrid si Adidas au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului de sponsorizare, intelegere ce va reprezenta cea mai mare sponsorizare facuta de Adidas in lumea sportului. Concret, Real Madrid a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu Adidas, in schimbul sumei de aproape 1,6…

- Mijlocasul Ilaix Moriba, în vârsta de 16 ani, si-a prelungit contractul cu FC Barcelona pâna în 2022, informeaza marca.com. Pentru ca jucatorul, considerat o mare speranta a fotbalului european, era urmarit de alte mari cluburi, între care Manchester City, catalanii i-au…

- Tatal lui Neymar a declarat, luni, într-un interviu pentru UOL, ca fiul sau negociaza deja prelungirea contractului cu Paris Saint-Germain, informeaza News.ro. "El mai are contract înca trei ani. Iar noi discutam deja despre o prelungire. Probabilitatea ca el sa nu plece este…

- Real Madrid incheie o saptamana de coșmar, in care toate obiectivele echipei au fost rispite. Cel mai dureros eșec a venit marți, cand madrilenii au fost eliminați din optimile Ligii de Ajax, 1-4 in returul de pe Santiago Bernabeu, 3-5 la general. Deținatoarea ultimelor trei Ligi ale Campionilor a ramas…

- Mijlocasul croat Luka Modric, cel mai bun fotbalist al lumii in 2018, a ajuns la un acord cu Real Madrid pentru prelungirea contractului sau cu un an, pana pe 30 iunie 2021, relateaza ziarul Marca. Luka Modric a sosit la Real Madrid in 2012, pe timpul antrenorului Jose Mourinho, dupa un…