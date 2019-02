Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul gasit impușcat intr-o mașina pe drumul spre Slobozia Cioraști are 61 de ani și ar fi patronul unor case de schimb valutar. Conform unor surse de la fața locului, mașina in care a fost gasit este ciuruita de gloanțe, fiind gasite zeci de cartușe. Barbatul ar fi fost impușcat de patru ori. Pe…

- Spaima de moarte pentru o familie din satul Raspopeni, raionul Șoldanești. Un barbat in varsta de 30 de ani a incercat sa-și puna capat zilelor. Potrivit informațiilor preliminare, invidividul s-a impușcat singur in gura dintr-o arma de vanatoare.

- Un barbat a fost depistat cu gatul si abdomenul taiat in casa padurarului, amplasata pe teritoriul rezervatiei naturale Codrii. Victima a fost descoperita duminica seara, de feciorul acestuia care este padurar.Fiul si-a gasit tatal culcat la podea intr-o balta de sange.