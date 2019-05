Miting USR-PLUS pe furtună! ''Noi zicem că e un semn bun'' - IMAGINI Se pare ca nici vremea extrema nu i-a oprit pe cei de la USR-PLUS sa susțina mitingul in Parcul Izvor. Unii oamenii sunt imbracați cu pelerine de ploaie, in timp ce alții sunt imbracați gros și cu umbrele in mana pentru a putea participa la manifestație. Alianța 2020 USR-PLUS a transmis in urma cu puțin timp un mesaj pe rețelele sociale pentru a scoate oamenii din casa, la miting. Ei susțin ca este un semn bun daca ploua in timp ce ei iși desfașoara mitingul. ''Noi zicem ca e semn bun daca ploua la miting. Poate ca așa va turna și cu voturi duminica. Haideți, va așteptam in parcul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

