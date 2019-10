Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Edouard Phillipe a avertizat marți ca deciziile luate de Turcia și de Statele Unite, privind Siria, vor avea consecințe serioase in regiune și ca este inevitabil ca acțiunile lor sa duca la o resurgența a gruparii Stat Islamic, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Turcia a intensificat vineri atacurile aeriene si de artilerie din nord-estul Turciei, escaladand o ofensiva impotriva militiilor kurde care a atras avertismente privind o catastrofa umanitara si i-au intors pe unii republicani impotriva presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit…

- Fortele conduse de kurzi in nord-estul Siriei au declarat ca s-au confruntat cu un atac la sol din partea trupelor Turciei, care au lansat miercuri o operatiune transfrontaliera, informeaza Reuters. "Atacul la sol al fortelor turcesti a fost respins de catre luptatorii SDF in orasul Tal Abyad…

- Președintele american Donald Trump a raspuns acuzațiilor potrivit carora Washingtonul ar fi abandonat aliații kurzi din Siria spunând ca insurgenții kurzi "nu au ajutat (SUA) în cel de-al Doilea Razboi Mondial", menționând în acest sens Debarcarea din Normandia, informeaza…

- Turcia va pune in aplicare o operatiune militara pregatita de mult timp, pentru crearea unei ”zone sigure” in nordul Siriei, iar fortele americane nu o vor sustine si nu se vor implica in aceasta, a declarat duminica secretarul pentru presa al Casei Albe, transmite Reuters.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sâmbata ca țara sa va lansa o operațiune militara în nord-estul Siriei, dupa ce a acuzat Statele Unite ca nu iau suficiente masuri pentru a-i îndeparta pe luptatorii kurzi din Siria de la granița cu Turcia, potrivit Reuters, preluata…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters.Citește și: Traian Basescu dezvaluie…

