- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, ca are o relatie institutionala cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, si a negat ca si-ar dori functia de presedinte al social-democratilor. "Astazi avem o relatie institutionala si asa va fi", a spus Tudose la Antena 3. El a tinut sa…

- Primul ministru, Mihai Tudose, a declarat ca a discutat cu ministrul Economiei, Gheorghe Simon, despre rascumpararea pachetului majoritar de actiuni de la Daewoo Mangalia. ”Impreuna cu ministrul Economiei, domnul Simon, am incercat si se pare ca reusim sa rascumparam 51% din actiunile Daewoo…

- "Eu nu sunt premierul cuiva. Eu sunt premierul Romaniei si al PSD, trimis de PSD. PSD nu este un nume, este PSD. PSD, cu structurile sale de conducere. Buni, rai, cum ne considerati. Dar nu sunt al cuiva. Al nimanui, de nicarieri, ca-i vorba de servicii sau de partid, al unui om de acolo, indiferent…

- Premierul Mihai Tudose a explicat, miercuri seara de ce nu l-a demis pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, si de ce nu mai poate lucra cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ministru de la care asteapta demisia.

- Tudose, atac pe fața la Liviu Dragnea, in contextul relației sale cu serviciile: „Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a spus premierul, facand aluzie la dezvaluirile facute recent de fostul premier Victor Ponta, care afirma ca președintele PSD a taiat porci…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marți seara, la Antena 3, ca, ”daca ministrul Carmen Dan va fi lasata, iși va da demisia”. ”Eu o voi accepta”, a spus șeful Executivului, care a acuzat-o pe Carmen Dan ca l-a mințit atunci cand i-a spus ca cel propus pentru a prelua funcția de șef al Poliției Romane…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- "Nu-mi doresc sa fiu președintele PSD. Eu nu sunt premierul cuiva, sunt premierul României și trimis de PSD. PSD nu este un nume, cu structurile de conducere, buni, rai. Dar nu sunt al cuiva, de nimanui. Ca e vorba de servicii sau de al cuiva din partid. Sunt premierul României,…

- Premierul Mihai Tudose a negat miercuri, in direct la Antena 3, ca acționeaza dupa cum spune sistemul, susținand ca singura relație pe care o are cu serviciile de forța este una instituționala.

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca a fost "mintit" de ministrul Carmen Dan care l-a informat ca cel pe care l-a propus pentru postul de sef al Politiei Romane, Catalin Ionita, accepta functia, dar, cand l-a sunat personal, acesta a refuzat categoric. "Un ministru care…

- In cadrul emisiunii, premierul Romaniei a spus ca s-a saturat, declarand ca nu a "taiat porci cu nimeni, nu am carat sticle de vin". A fost intrebat daca a avut o relație speciala cu Maior și Coldea. "Au fost profesori. O relație speciala, nu. Depinde ce ințelegi prin speciala. Au fost cei…

- "Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo. Sunt instituții ale statului și sunt în regula, sunt în regula. Nu sunt în regula, haideți sa le închidem! A, clar, are dubla comanda! Am o relație instituționala cu serviciile. Macar o data…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, la Antena 3, ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane.

- Premierul Mihai Tudose susține ca ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a mințit informându-l ca, daca l-ar fi demis pe șeful Poliției așa cum ea solicitase, cel propus sa-l înlocuiasa își dorea aceasta funcție, când, de fapt,

- Premierul Mihai Tudose a avut o discutie cu ministrul de Interne, Carmen Dan, dupa sedinta de Guvern de miercuri in care a anuntat nu il va demite pe seful Politiei Romane, asa cum i-a ministrul, ci i-a solicitat acestuia un plan de masuri.

- Premierul Mihai Tudose a respins propunerea ministrului de Interne, Carmen Dan, de a-l demite pe Bogdan Despescu, seful Politiei Romane. Seful Executivului a declarat, la inceputul sedintei de Guvern, ca i-a dat sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, termen de o saptamana pentru a-i prezenta un…

- Premierul Mihai Tudose va fi fata in fata cu ministrul de Interne, Carmen Dan, la sedinta de guvern care este asteptata sa inceapa la ora 13.00, la care seful Guvernului urmeaza sa anunte ce a decis in privinta sefului Politiei Romane.

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat ca ar avea vreo legatura cu politistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie, catalogand ca fiind "ridicola" informatia...

- Premierul Mihai Tudose amana demiterea sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, dupa ce, initial, ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut schimbarea din functie a acestuia. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Premierul Mihai Tudose afirma ca decizia va fi luata maine.„Maine o sa am o discuție cu el (cu Bogdan Despescu - n.r.). Dupa discuția cu el voi lua o decizie”,…

- Premierul Mihai Tudose susține ca are o relație instituționala cu președintele Klaus Iohannis, dar s-a aratat deranjat de faptul ca acesta le-a dezvaluit jurnaliștilor discuții din spatele ușilor inchise.”Ultima discuție am avut-o pe tema, a fost telefonica, pe tema tristului eveniment cu…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dupa ce fostul primar PSD Marian Vanghelie a declarat ca, in urma cu doua, trei luni, George Maior, Florian Coldea și Victor Ponta s-ar fi intalnit la Istanbul.„Nu, nu este adevarat. Nu la Istanbul”, a spus Victor Ponta luni seara, la Romania Tv, care…

- Marian Vanghelie, dezvaluiri explozive la Antena3. Fostul primar susține ca in urma cu doua, trei luni George Maior, Florian Coldea și Victor Ponta s-au intalnit la Istanbul.Marian Vanghelie a rabufnit! Gabriela Oprea și Florian Coldea, acuzați de șantaj: 'Au luat banii cu japca la oameni'…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitatii SRI se vor regasi fostul presedinte Traian Basescu, Calin Popescu Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, si George Maior, fost director…

- Bugetul de stat pe 2018 intra saptamana aceasta in dezbaterea Guvernului. Vicepremierul Marcel Ciolacu a declarat intr-o intervenție la Europa FM , ca se spera ca investitiile sa fie mai mari cu peste 25%, fața de anul acesta. Premierul Mihai Tudose a discutat, luni, cu vicepremierul Marcel Ciolacu…

- Aproximativ 3.500 de militari si reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si ai Serviciului Roman de Informatii, precum si militari din tari aliate sau partenere, cu peste 350 de mijloace tehnice, vor participa la parada de 1 Decembrie, vineri, in Piata Arcul…

- ''Cred ca drumul domnului Dragnea este inchis. Nu va dura, cred, decat o perioada foarte scurta pana va demisiona. Zbaterile astea cu cererea la comisie (Comisia parlamentara de control a activitații SRI, n.r.) a demiterii unui general de cariera (generalul Dumitru Dumbrava, n.r.), chestia cu microfonul…

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia, luni, de o convoca la Parlament pe ministrul de Interne, Carmen Dan, pe tema interventiei jandarmilor la protestele de duminica din Capitala, a anuntat presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Citeste si: Premierul Mihai Tudose arunca BOMBA. Anuntul OFICIAL…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis, cu care a spus ca are o relatie institutionala pe care nu a avut motiv sa o activeze. In ceea ce priveste criticile presedintelui fata de modificarile la Codul de Fiscal, premierul a spus ca acesta are propria sa opinie,…

- Horia Georgescu, fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, a fost audiat de Comisia SRI, unde a dat declarații importante referitoare la petrecerile pe care le organizau George Maior și Florian Coldea in vilele de protocol ale SRI. La acestea participa și Laura Codruța Kovesi, actualul…

- Fostul sef ANI, Horia Georgescu, a relatat Comisiei SRI faptul ca George Maior si Florian Coldea îsi tineau zilele de nastere la sediul SRI K2, unde participau politicieni de la PSD, PDL, PNL, dar si persoane din zona justitiei. "Horia Georgescu, ne-a relatat despre zile de…

- Prelungirea Memorandumului incheiat in 2013 intre Romania si KazMunaiGaz, proprietarul grupului Rompetrol, va fi discutata dupa indeplinirea a doua conditii – achitarea datoriei istorice a companiei fata de statul roman si dupa solutionarea cauzei de catre justitie, a anunțat Ministerul Energiei, in…

- Prezența lui Kovesi la locuința lui Gabriel Oprea în turul doi al alegerilor prezeidențiale din 2009 ar fi confirmata de marturiile din dosarul de la Parchetul General, potrivit opiniei separate a judecatoarei CCR. Parchetul General a clasat dosarul, pe motiv ca nu au existat…

- Elena Udrea a precizat ca Gabriel Oprea a fost numit ministru de Interne, la acel moment, unde a stat o luna si a plecat din cauza presiunilor facute de „gruparea Vanghelie", pentru a face o anumita numire la „Doi si un sfert". "Oprea a profitat de plecarea lui Geoana din tara si l-a numit…

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 se reuneste din nou. Cine va fi audiat Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 se reuneste din nou luni, incepand cu ora 14.30, presedintele comisiei, deputatul PSD Oana Florea, anuntand inca de acum cateva zile numele celor invitati la audieri. „În…

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 se reuneste din nou luni, incepand cu ora 14.30, presedintele comisiei anuntand inca de acum cateva zile ca vor fi invitati Elena Udrea, Daniel Dragomir, Doru Paraschiv si Marian Hapau. „In contextul declaratiilor publice facute de anumite persoane care au…

- Romania va cumpara elicoptere H215 Airbus produse la Ghimbav H215 Airbus. Foto: helicopters.airbus.com. România va cumpara elicoptere H215 produse de concernul european Airbus la fabrica de la Ghimbav pentru Armata si Ministerul de Interne, a anuntat astazi ministrul Apararii, Mihai Fifor.…

- "In contextul declaratiilor publice facute de anumite persoane care au fost invitate la Comisia SRI, am analizat si am votat in unanimitate invitarea pentru saptamana viitoare la audieri, la Comisia de ancheta a alegerilor din 2009, a doamnei Elena Udrea, a ofiterului Paraschiv, in urma declaratiilor…

- Fostul vicepreședinte PSD și primar al Sectorului 5 din București, Marian Vanghelie, a afirmat, sambata, la Antena 3, ca fostul director SRI George Maior ar fi fost șantajat de catre fostul șef operativ al SRI, Florian Coldea, cu dosarul fregatelor "Regele Ferdinand" si "Regina Maria" pe care Romania…

- Marian Vanghelie a declarat, intr-o emisiune la Antena 3, ca Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, l-are fi santajat pe George Maior, fost director al SRI, actual ambasador al Romaniei la Washington. Coldea l-ar fi amenintat pe Maior cu dezvaluirea de informatii legat de dosarul achizitionarii…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca relația sa cu președintele Klaus Iohannis este instituționala corecta. "V-am mai spus, avem o relație instituționala corecta", a declarat Mihai Tudose, vineri, la finalul CExN al PSD. Premierul a raspuns astfel dupa…

- Serviciul Român de Informații a raspuns solicitarii Comisiei parlamentare privind controlul activitații SRI referitoare la întâlnirea din casa lui Gabriel Oprea din seara celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din 2009, însa documentul are caracter secret,…