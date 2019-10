Meteorologii au emis Cod galben de CEAȚĂ în 16 județe, până joi dimineața Meteorologii au emis mai multe avertizari Cod galben de ceața valabile in 16 județe din țara, pana joi dimineața la ora 6.00. Potrivit ANM, pana la ora 6.00 sunt sub avertizare județele Botoșani, Galați, Iași, Vaslui, Braila, Ialomița, Calarași, Giurgiu și Ilfov dar și zona joasa a județelor Bacau, Suceava, Neamț, Vrancea și Buzau. Citește și: Plecare de rasunet de la PRO TV! Cine paraseste postul dupa 15 ani In județul Prahova sunt vizate localitațile: Ploiesti, Mizil, Brazi, Urlați, Valea Calugareasca, Bucov, Barcanești, Puchenii Mari, Targșoru Vechi, Ciorani, Poienarii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

