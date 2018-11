Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca intenționeaza sa discute cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in cadrul summitului G20, despre situația din Yemen și asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Intenționez…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca intentioneaza sa discute cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in cadrul summitului G20, despre situatia din Yemen si asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca nu exista dovezi clare care sa demonstreze ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, este responsabil pentru asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Sute de tunisieni au protestat marti fata de vizita printului Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite, numindu-l "criminal" și condamnandu-l in cazul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, scrie Reuters.

- CIA (Agentia Centrala de Informatii a SUA) a ajuns la concluzia ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a ordonat asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi, scrie vineri cotidianul Washington Post, citat de Reuters. Potrivit ziarului, mai multi oficiali americani si-au exprimat increderea…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anuntat marti ca o conferinta de afaceri organizata de regat a atras angajamente de investitii in valoare de 50 de miliarde de dolari, un succes in opinia sa, in pofida unui boicot international provocat de asasinarea jurnalistului Jamal…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, nu cunostea detaliile operatiunii care a rezultat cu moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit la Istanbul, a informa un oficial saudit familiar cu ancheta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Confruntat cu amploarea luata de disparitia misterioasa a jurnalistului Jamal Khashoggi, considerat mort de autoritatile turce, regele Salman s-a simtit obligat sa intervina peste printul mostenitor, scrie Reuters, citand cinci surse apropiate familiei regale a Arabiei Saudite.