Marea inselatorie Brexit a premierului Johnson

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal scoțian declara legala suspendarea Parlamentului britanic de catre Boris Johnson, dupa ce decizia premierului britanic a fost contestata în instanța de mai mulți parlamentari, iar trei instanțe diferite au decis saptamâna trecuta amânarea unei decizii, relateaza AFP și…

- 'Guvernul conservator urmareste in mod agresiv un Brexit cu consecinte daunatoare. El pune in pericol vieti (...) si ameninta de maniera nejustificata integritatea Regatului Unit', si-a justificat Phillip Lee decizia intr-un comunicat. El s-a asezat marti in bancile opozitiei, intr-un moment in care…

- ''Acum ar trebui ca parlamentarii sa se reuneasca, intrucat este nevoie sa avem cu adevarat o dezbatere si o discutie adecvate'', a declarat McDonnell pentru postul de radio BBC.Parlamentarul laburist a adaugat ca in legislativul de la Londra exista o majoritate hotarata sa opreasca un…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, sambata, ca un Brexit fara acord va afecta Marea Britanie mai mult decat restul Europei indiferent de ceea ce pretinde Guvernul lui Boris Johnson. "Daca se va ajunge la un Brexit dur, nu este in interesul nimanui, dar cel mai mult va avea…

- Marea Britanie ar putea sa nu dispuna de suficiente nave de patrulare pentru paza apelor teritoriale dupa Brexit. Informația apare intr-un document intern al autoritaților din Marea Britanie, in contextul amenințarilor pescarilor francezi ca vor intra in apele teritoriale ale regatului unit, dupa ieșirea…

- Uniunea Europeana a respins joi cererea noului premier britanic Boris Johnson de a negocia un nou acord pentru ieșirea Regatului și, fara a închide ușa discuțiilor, se pregatește pentru un divorț fara acord, scrie AFP.Șeful Comisiei Europene Jean-Claude Juncker i-a transmis din nou lui…

- Johnson, unul dintre sustinatorii vocali ai Brexitului, a spus ca va incheia "un nou acord, un acord mai bun" cu Uniunea Europeana, "bazat pe liber schimb". "Oamenii care pariaza impotriva Marii Britanii isi vor pierde camasile de pe ei pentru ca vom restabili increderea in democratie si vom…

- Acordul de divort intre Marea Britanie si Uniunea Europeana 'nu va fi renegociat', indiferent cine o va inlocui pe Theresa May, a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce mai multi candidati la sefia guvernului de la Londra au afirmat ca vor sa redeschida…