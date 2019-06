Marea Britanie interzice de astăzi promovarea stereotipurilor de gen în publicitate Modificarile le interzic agenților publicitari sa utilizeze reprezentari de gen &"care ar putea sa dauneze sau sa instige la o infracțiune grava sau la raspândirea jignirilor", scrie CNN. Schimbarile au loc datorita interpretarii unui studiu al Autoritații pentru standarde de publicitate (ASA), publicat înca din 2017, în care s-a constatat ca stereotipurile sunt întarite de publicitate și din aceasta cauza &"pot restrânge alegerile, aspirațiile și oportunitațile copiilor, tinerilor și adulților&".



Reclamele pe care ASA le-a dat ca exemple ca fiind interzise… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit ca a avut o 'conversatie grozava' cu printul Charles pe tema schimbarilor climatice, in timpul vizitei de stat pe care o intreprinde de luni in Marea Britanie, transmite AFP. Donald Trump, care a luat ceaiul luni cu printul Charles, a spus, intr-un…

- Experții din cadrul proiectului „Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și integrare fara discriminare” au fost prezenți in mijlocul comunitații vizate de proiect pentru a promova serviciile și beneficiile oferite persoanelor din grupul ținta. Acțiunea s-a desfașurat joi, 23 mai, intre orele 14.00…

- Peste 460 de romani au renunțat la cetațenia țarii noastre in 2018, un numar record dupa anul 2010. In total, incepand din 2010, 3.200 de romani au renunțat la cetațenie, iar mai mult de jumatate au ales cetațenia Austriei, potrivit Ministerului Justiției, citat de Hotnews. In urma unei interpelari…

- Petele dificile. Au devenit un obișnuit al zilelor noastre. Din neatenție sau graba, mereu ne trezim cu cate o pata greu de curațat. Ce faci cand te murdarești de mancare sau cand sare un strop de ulei pe rochia cea noua? Ce spune toata lumea? Trebuie sa pui sare, evident. Și apoi sa dai repede cu apa…

- Schimbarile majore din viata noastra definesc modul in care petrecem in fiecare zi. Acestea afecteaza aspecte precum nivelul de energie, personalitatea si predispozitia fata de lucruri mai mult sau mai putin confortabile.

- Comisia Europeana a dat marti publicitatii o lista revizuita a companiilor aeriene care nu indeplinesc standardele internationale de siguranta si in consecinta sunt supuse unor interdictii de a opera in Uniunea Europeana. „Toate companiile aeriene din Republica Moldova, cu exceptia Air Moldova, Fly…

- Regulile privind indentificarea si inregistrarea cainilor cu stapan au fost modificate recent printr-un ordin ANSVSA. Schimbarile sunt menite sa actualizeze legislatia dupa ce a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi referitoare la acțiunea de vaccinare antirabica a cainilor…