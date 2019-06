Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat transmis marti de MAE, accesul vehiculelor cu masa totala maxima autorizata de peste 7,5 tone care tranziteaza R. Slovenia va fi interzis pe drumurile regionale din Carinthia, Drava si Mura. Punctele de trecere a frontierei Bistrica ob Sotli, Središce ob Dravi, Zavrc si Dobovec…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda ca Serviciul de Meteorologie local a emis o prognoza de vant puternic. Vantul va atinge viteze medii de 65-80 km/h, cu rafale severe de 110-130 km/h in regiunile Clare, Cork,…

- Romanii care tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Irlanda e bine sa știe ca meteorologii irlandezi au emis o prognoza de vant puternic. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, din acest motiv, o atenționare de calatorie. Vantul va atinge viteze medii de 65-80 km/h, cu rafale severe de 110-130…

- Copiii de la un liceu din Iași, care se aflau in capitala statului Sri Lanka in momentul atentatelor, au revenit, astazi, in siguranța in Romania, anunța MAE intr-un comunicat, in care precizeaza ca celula de criza iși continua activitatea. „Acestia au beneficiat de sprijinul reprezentantilor Ambasadei…

- Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Republica Portugheza: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile la ultimele doua numere de telefon fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde in urmatoarele zile sunt programate greve in sectoarele de transport aerian, feroviar si portuar. MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca, in…

- Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106744544 si cel al Consulatului General la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate…

- Ulterior datei de 7 aprilie, Aeroportul Istanbul "Ataturk" va fi inchis pentru zborurile comerciale interne si internationale programate si neprogramate, fiind deschis insa pentru zborurile cargo, de mentenanta si tehnice, aviatie generala, zboruri business, pentru zborurile aeronavelor de stat si…