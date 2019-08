Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri 31 iulie 2019, Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a primit o delegație a Republicii Populare Chineze condusa de E.S. Jiang Yu, ambasadorul Chinei in Romania. La intalnire a participat, de asemenea, Roxana Zarma, directorul general al direcției generale afaceri europene…

- 'Ma preocupa foarte mult acest lucru, motiv pentru care chiar astazi (luni, n.r.) am dat drumul la o scrisoare catre ministrul (Agriculturii n.r.) din Vietnam sa il rog sa intram cu cativa cercetatori din Romania, foarte bine pregatiti, sa mearga la grupa de cercetatori din Vietnam sa colaboreze…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a participat vineri, 21 iunie, la cea de-a treia Conferinta ministeriala Uniunea Africana - Uniunea Europeana, la sediul Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO) din Roma, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii.…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura populatia ca rosiile romanesti din „Programul Tomata“ sunt sigure pentru consum. Rosiile romanesti din „Programul Tomata“existente in prezent pe piata sunt sigure pentru consum, iar analizele realizate pe probe luate de la producatorii inscrisi in…

- Romania si Slovenia vor sa schimbe legislatia din Uniunea Europeana de etichetare a mierii prin indicarea precisa a tarii de origine, indiferent daca aceasta provine de la tari un UE sau state terte, a afirmat, sambata, Tanja Strnisa, secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor…

- "In ultimii ani sectorul apicol din Romania a cunoscut o dezvoltare semnificativa datorita programelor de sprijin financiar de la bugetul UE sau national astfel incat, in prezent am ajuns sa ne situam pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul…

- "Nu cele 3.200 de semnaturi ma mana pe mine intr-o decizie de a fi alaturi de un sector sau altul, ci ma mana interesul fata de cele doua sectoare ale agriculturii. Sunt in aceasta postura in care trebuie sa fiu in acelasi timp in fata fermierilor si in fata culturilor, dar si in fata albinelor.…

- Candidata Partidului Social Democrat (PSD) la alegerile europarlamentare Carmen Avram le-a cerut scuze agricultorilor din Botosani in numele fostului premier Dacian Ciolos, acuzat ca, in calitate de comisar european pentru agricultura, a negociat cele mai mici subventii din UE pentru fermierii romani.…