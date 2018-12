Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei locale 10.25, fortele de ordine au lansate numeroase grenade lacrimogene in directia manifestantilor pentru a-i face sa se retraga, pe o strada perpendiculara pe Champs-Elysees, in apropiere de Arcul de Triumf. Unii protestatari au raspuns prin proiectile si petarde. Circa 1.500 de persoane…

- In timp ce miniștrii incearca sa faca fața acestei situații greu de control, Emmanuel Macron pare ca se ascunde, ceea ce a dus la critici si speculatii din partea oponenților sai politici. Le monde scria, in urma cu 30 de minute, ca de la intoarcerea in Franța pe 2 decembrie, Emmanuel Macron…

- Protestatarii din cadrul mișcarii „Vestele Galbene”, din Franța, s-au retras de la intalnirea pe care o aveau programata, marți, cu premierul Edouard Philippe. Membrii grupului spun ca au primit amenințari cu moartea din partea altor protestatarii mai violenți, care considera ca nu trebuie sa existe…

- Imagini surprinse de o camera video corporala arata cum au vazut fortele de ordine franceze confruntarile cu protestatarii din miscarea „Vestele galbene“, care au avut loc sambata, la Paris.

- Un discurs ce urma sa fie rostit marti in Parlamentul francez de catre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost anulat pentru a 'acorda prioritate' unei audieri privind protestele 'Vestelor galbene' organizate pe teritoriul Frantei in ultimele saptamani, informeaza luni site-ul…

- "Vestele galbene", au iesit din nou, astazi, la Paris, au dat foc unor baricade pe Champs-Elysees, nu departe de Arcul de Triumf. Iar o explozie s-a auzit pe celebrul bulevard. Pe imaginile transmise de presa se vede o coloana de fum negru care se ridica spre cer. Politistii francezi au folosit gaze…

- Aproximativ 70 de șefi de stat și de guverne și diplomați au participat duminica la ceremoniile organizate in Franța pentru aniversarea a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Cele 16 milioane de victime ale Marelui Razboi au fost comemorate la Paris la Arcul de Triumf, unde liderii participanți au…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa in perioada 10-11 noiembrie la Paris la o serie de evenimente dedicate Centenarului Armistițiului care a pus capat ostilitaților din cadrul Primului Razboi Mondial. Participarea are loc la invitația Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron,…