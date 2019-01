Lună Nouă în Capricorn și Eclipsă parțială de Soare. Cum influențează toate zodiile Pe data de 6 ianuarie 2019 va avea loc fenomenul de Luna Noua care se va forma in zodia Capricorn și care va fi insoțit de o Eclipsa parțiala de Soare. Aspectele vin cu o puternica influența asupra tuturor zodiilor, in funcție de sectorul astrologic unde se formeaza. Punctam ca intreg anul 2019 va fi amprentat de cinci eclipse, iar patru dintre ele se vor forma pe axa Capricornului. Luna Noua este, la modul general, un aspect pozitiv și benefic zodiilor, simbolizand un nou inceput, preluarea inițiativei, demararea unui proiect sau deschiderea unei etape noi intr-un anume domeniu din viața, insa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

