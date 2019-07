Lovitură de teatru în cazul Caracal! Reprezentantul Poliției: ” Alexandra poate fi în viață!” Unul dintre reprezentanții cei mai cunoscuți ai polițiștilor din Romania afirma ca Alexandra, fata din Caracal despre care se presupune ca a fost ucisa, ar putea fi in viața și, mai mult, arata ca exista indicii care conduc la aceasta concluzie. Unul dintre reprezentanții cei mai cunoscuți ai polițiștilor din Romania afirma ca Alexandra, fata din Caracal despre care se presupune ca a fost ucisa, ar putea fi in viața și, mai mult, arata ca exista indicii care conduc la aceasta concluzie. „Exista posibilitatea ca, Doamne ajuta!, fata sa fie in viața, sa fie transportata, ulterior,… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

- Mama Luizei Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, a declarat ca politistii din comuna Cosoveni i-au spus de mai multe ori ca fiica ei este majora si ar putea fi plecata cu un iubit, "cu un Fat-Frumos".

- Federatia Elevilor din Romania solicita Guvernului sa ia masuri de urgenta pentru remedierea situatiei transportului, avand in vedere tragedia petrecuta la Caracal, precizand ca elevii din mediul rural din Romania sunt nevoiti sa calatoreasca la ocazie, iar prin Ordonanta de urgenta a Guvernului…

- Alexandra a fost vazuta ultima oara miercuri dimineața, cand s-a urcat intr-o mașina de ocazie, așa cum facea de fiecare data cand mergea acasa, in Dobrosloveni, de la meditațiile pe care le facea in Caracal. Un drum de nici zece minute cu mașina, in mod normal.

- Ultima ora! Noi informații-bomba au ieșit la iveala in cazul uciderii Alexandrei Maceșanu, nepoata lui Alexandru Cumpanașu,șeful ONG-ului Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR)!Conform ultimelor informații provenite de la sursele noastre...Citește AICI informațiile care ARUNCA-N AER…

- Aleaxandra, cine este adevaratul tau ucigaș? Cine te-a omorat de fapt, fata gingașa? Nenorocitul ala de sociopat, criminal in serie și canibal sau sistemul asta defect și bolnav, caruia ii cad prada oameni buni și frumoși ca tine? O crima cat o revoluție. Asta se contureaza in Romania de azi, dupa cazul…

- Mihai Bendeac se numara printre vedetele care au reacționat public in cazul crimelor petrecute in Caracal, care au șocat intreaga Romania. Actorul a avut un mesaj tranșant la adresa celor care, spune el, ar fi trebuit sa o salveze pe Alexandra, ultima victima a presupusului criminal.

- Alexandra, fata de 15 ani, disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorge Dinca, de 57 de ani, a apucat sa sune la 112, spunand ca este intr-o casa aproape pararsita. Serviciul Roman de Telecomunicatii a furnizat primele date legate de fata de 15 ani…

