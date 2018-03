Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii din Comisia pentru legile justitiei au dat marti raport de admitere, in ansamblu, pentru legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor, respectiv pentru functionarea si organizarea CSM.

- Comisia Iordache termina astazi de corectat legile justitiei, dupa ce le va pune în acord cu deciziile CCR. În sedinta de luni, comisia dezbate legea 303, adica statutul magistratilor.

- Comisia speciala care modifica legile Justiției, condusa de social-democratul Florin Iordache, a corelat, marți, legea 303/2004 privind statutul magistratilor cu legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin care CSM primește atribuțiile de numire și revocare a conducerii Inaltei…

- Comisia speciala care modifica cele trei legi ale justitiei, condusa de Florin Iordache, a reluat dezbaterile, marti dimineata. Luni, comisia a votat ca presedintele Romaniei sa fie exclus din procedura de numire a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), astfel ca atributiile de revocare…

- Presedintele Comisiei speciale care se ocupa de legile Justitiei, Florin Iordache, i-a reprosat, in cadrul sedintei de luni, senatorului PSD, Serban Nicolae, colegul sau de partid, ca a depus amendamente la legile Justitiei noaptea, la ora 23:00, iar azi a avut pretentia sa fie votate. „Domnul Serban…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a dezbatut si votat, luni, modificarile cerute de CCR la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. S-au inregistrat 11 voturi „pentru” si 6 „impotriva”. Comisia a avut deja, saptamana trecuta, dezbateri generale pe proiectele de modificare a…

- Dupa dezbaterile generale de saptamana trecuta, Comisia speciala condusa de ex-ministrul de Justiție Florin Iordache a inceput discuțiile pe articole la cele trei legi ale Justiției. Deși, inițial, președintele comisiei a dat asigurari ca dezbaterile vor viza exclusiv articolele declarate neconstituționale…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, voteaza modificarile propuse la articolele declarate neconstitutionale la cele trei legi - Legea 303 privind Statutul magistratilor, Legea 304 privind Organizarea Judiciara si Legea 317 privind CSM. Senatorul…

- Alina Gorghiu nu exclude o noua sesizare a CCR pe legile justitiei! PNL cere un studiu de impact pe legile justitiei, cel putin in privinta carierei magistratilor, anunta la RFI senatoarea liberala Alina Gorghiu. Comisia Iordache reia luni dezbaterea pe cele trei documente, urmand sa corecteze articolele…

- Comisia Iordache se reuneste astazi, pentru a pune în acord cele trei legi ale justitiei cu observatiile formulate de CCR. Forul s-a reunit si saptamâna trecuta, dar au fost doar dezbateri generale pe cele trei legi, nu s-a dat niciun vot.

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea, miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al…

- Comisia Iordache se va reuni miercuri, pentru prima data in acest an, dupa ce Curtea Constitutionala a publicat saptamana trecuta motivarea deciziei privind modificarile aduse Legii 317,ce vizeaza functionarea CSM. Comisia va dezbate prezumtia de nevinovatie si modificarea Codurilor Penale.

- CCR a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind cele trei legi ale Justitiei. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate, respectiv a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea CSM, a Legii pentru…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarile USR la legile Justitiei, acestea fiind depuse pe 22 ianuarie si vizand modificarile aduse legilor 303, privind statutul magistratilor, 304, privind organizarea judiciara si 317, privind organizarea CSM, transmite Mediafax.

- Klaus Iohannis a anunțat, dupa scandalul OUG 13, ca vrea sa faca un referendum pe justiție. A trecut aproape un an și aceasta mutare nu s-a mai intamplat. Totuși, șeful statului a dat și un termen pentru acest referendum. S-ar putea intampla dupa finalizarea legilor justiției. "Trebuie lamurite legile…

- "Trebuie lamurite legile justitiei care trebuie puse in acord cu deciziile CCR. Vor ajunge la mine si daca sunt neclaritati voi face anunturile respective. Apoi putem discuta si de altceva.", a spus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis a declanșat in 24 ianuarie procedura pentru organizarea referendumului,…

- Curtea Constitutionala s-a pronuntat marti asupra sesizarilor la legile privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce saptamana trecuta a luat o decizie cu privire la Organizarea judiciara, precizand ca "unele dispozitii sunt

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale. „Dupa o sedinta maratonica, mai exact care a durat cam cat doua maratoane, am reusit sa ne pronuntam cu privire la Legea referitoare la Statutul magistratilor.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale si a cerut redefinirea erorii judiciare si a relei credinte, dar si a gravei neglijente.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Liderul PMP Traian Basescu a declarat ca modificarile aduse legilor justiției sunt in cea mai mare parte „necesare” si ”aparent corecte” și ca a citit „cu creionul in mana” schimbarile aduse legilor 303 (referitor la statutul magistraților), 304 (despre organizarea judiciara) și 317 (in legatura cu…

- CCR a admis partial criticile de neconstitutionalitate aduse modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca sesizarile privind legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor si organizarea CSM sa fie dezbatute pe 30 ianuarie, informeaza Mediafax. ”Decizia consta…

- Curtea Constitutionala (CCR) a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind organizarea judecatoreasca si a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justitiei, respectiv Statutul magistratilor si organizarea CSM, informeaza HotNews.ro. “Dosarele care vizeaza Statutul magistratilor…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala, in termenul prevazut de lege. Asta ca le dam semnaturi si la altii... Pai parlamentari semneaza mai multe sesizari la Curtea Constitutionala? Doi: Este iesit din…

- Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR au…

- USR va face noi sesizari la CCR privind legile justitiei, precizand ca acestea au fost semnate de toti membrii partidului, dar si de parlamentarii PMP, facand un apel public la PNL si la parlamentarii independenti pentru a semna sesizarile, acestea urmand sa fie depuse pana la sfarsitul saptamanii.

- Grupurile parlamentare ale PNL vor solicita CCR sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ cu privire la legile Justitiei, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa Biroul Executiv National.

- Inițiativa Timișoara, Rezistența Timișoara și alte organizații civice din urbea de pe Bega cheama oamenii la București pentru a protesta, in 20 ianuarie. Sambata, 20 ianuarie, la București va avea loc un marș cu pornire din Piața Universitații spre Piața Unirii – Fantani – Parlament,…

- Senatorul UDMR Mures Csaszar Karoly, membru al Comisiei Juridice a Senatului, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca prin modificarea celor trei legi privind justitia din Romania nu se aduce atingere statului de drept, neexistand niciun articol care sa prevada politizarea justitiei,…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.DOCUMENTUL poate fi consultat AICI "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei…

- Judecatorii de la Înalta Curte de Casatie si Justitiei (ICCJ) discuta la aceasta ora daca este cazul sa arace la CCR si ultimele doua legi - Organizarea judiciara si Functionarea CSM - din pachetul de trei adoptat în ultimele zile de Parlament.

- Magistrați din toata țara protesteaza impotriva modificarilor operate de majoritatea parlamentara la legile Justiției. Au facut-o și o fac in continuare atat procurori cat și judecatori. Boicotul s-a extins acum chiar și in cadrul Comisiei parlamentare speciale pentru modificarea legilor justiției…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei va elabora trei proiecte de lege care vor modifica Codul Penal, Codul de procedura Penala si Codul de procedura Civila, membrii Comisiei urmand sa propuna modificari sau amendamente in prima parte a lunii ianuarie.

- PNL a contestat la Curtea Constitutionala prima lege din pachetul pe justitiei, Legea 303/2004, in sesizarea formulata precizandu-se ca legea a fost adoptata cu incalcarea principiului autonomiei Camerelor Parlamentului, principiul bicameralismului, dreptul de initativa legislativa, regulamentele parlamentare,…

- Adunarea generala a ICCJ a decis joi sa sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistraților. Decizia vine dupa ce Senatul a adoptat, marti, in calitate de for decizional, Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor.

- Senatorii dau astazi votul pe proiectul de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce acesta a fost amanat, miercuri, pentru ca senatorii sa poata participa la sedinta comuna in care este dezbatut bugetul de stat pentru anul 2018.

- Parlamentarii PNL au anuntat miercuri ca sesizeaza Curtea Constitutionala în ceea ce priveste doua legi adoptate recent de Parlament - cea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si Legea 303/2004 referitoare la statutul magistratilor. "PNL a finalizat contestatiile…