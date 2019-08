Juriștii din Camera Deputaților, decizie despre Legea privind recursul compensatoriu Comisia juridica a Camerei Deputaților a decis, marți, amanarea dezbaterii Legii privind recursul compensatoriu, la solicitarea PSD. Deputații juriști au amanat dezbaterea in comisie a Legii privind recursul compensatoriu, cu 11 voturi „pentru" amanare, noua voturi impotriva și o abținere. Camera Deputaților a intrat in sesiune extraordinara, la cererea Opoziției, pentru abrogarea Legii recursului compensatoriu, a proiectului privind amnistie și grațiere și a OUG 114. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

