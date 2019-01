Stiri pe aceeasi tema

- Salman Khan este surprins in imagini in fața tortului, ținandu-și nepotul in brațe, in timp ce Iulia Vantur se afla in spatele lui și ii canta "La mulți ani!", alaturi de ceilalți invitați. Scandal monstru in showbiz. Oana Roman, atac dur la Iulia Vantur Potrivit publicațiilor din Mumbai,…

- Iulia Vantur este obligata acum sa ramana izolata in casa. Iulia Vantur, parasita de Salman Khan. Cu cine s-a afisat starul de la Bollywood la nunta anului in India "In ultimele saptamani m-am simtit precum un copil, iarasi…unul pedepsit. Nu am avut voie sa parasesc casa pentru multe…

- Salman Khan a fost unul dintre invitații speciali la nunta dintre Isha Ambani, fata lui Mukesh Ambani, cel mai bogat om din India, si Anand Piramal. Acesta a fost insoțit la nunta de Katrina Kaif, o actrita de origine indiana care s-a nascut in Hong Kong. Probleme GRAVE pentru iubitul Iuliei…

- "Nu, nu sunt insarcinata. Nici nu stiu de unde a aparut acest zvon. Nu sunt insarcinata, stati linistiti", a spus vedeta, in timp ce isi arata abdomenul plat, scrie kanald.ro. Citeste si Iulia Vantur detine rolul principal intr-un film de Bollywood Iulia a vorbit si despre relatia pe…

- Iulia Vantur este extrem de fericita. Ea a fost premiata in cadrul unei gale care a avut loc in India. Fosta prezentatoare de televiziune Iulia Vantur a fost recompensata cu un premiu in cadrul unei gale care a avut loc in India, o gala unde sunt promovate sanatatea și frumusețea. Vedeta a fost foarte…

- Iulia Vantur debuteaza la Bollywood in rolul principal din filmul Radha Kyun Gori Main Kyun Kaala, regizat de Prem Soni. Vedeta este cap de afis in primul ei film de la Bollywood. Filmul va rula pe marile ecrane incepand cu luna mai a anului 2019. „Pasiunea pentru muzica mi-a adus multa satisfacție…

