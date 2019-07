Stiri pe aceeasi tema

- Fragmentele osoase descoperite in „casa groazei” din Caracal, acolo unde se presupune ca adolescenta Alexandra Mihaela Maceșanu a fost ucisa de Gheorghe Dinca, au ajuns la Institutul de Medicina Legala (IML) „Mina Minovici”. Specialiștii au demarat testele antropologice, iar la o prima evaluare pare…

- Mai multe probe gasite in curtea lui Gheorghe Dinca au fost duse la Institutul Național de Medicina Legala "Mina Minovici" inca de saptamana trecuta. Acum specialiștii au conturat și prima ipoteza in cazul crimelor din Caracal.

- Fragmentele osoase descoperite in ”casa groazei” din Caracal, acolo unde se presupune ca adolescenta Alexandra Mihaela Maceșanu a fost ucisa de Gheorghe Dinca, au ajuns la IML ”Mina Minovici”. Specialiștii au demarat testele antropologice, iar la o prima evaluare pare ca oasele calcinate, extrem…

- Dupa doua zile in care a negat vehement ca le cunoaste pe Alexandra si pe Luiza Melencu, fata disparuta in aprilie, Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis si a povestit cu lux de amanunte cum a facut-o.

- Legiștii au confirmat suspiciunea anchetatorilor, dupa primele rezultate ADN: oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca sunt de om. Hainele, bijuteriile și firele de par descoperite in mașina și casa suspectului sunt ale Alexandrei. E a treia zi de percheziții in casa groazei. Anchetatorii cauta in…

- Barbatul suspectat de uciderea unei fete de 15 ani din Caracal, disparuta in urma cu cateva zile, a fost identificat vineri, se afla in custodia Politiei si este audiat, potrivit purtatorului de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, la locuinta lui fiind identificate, in urma unor perchezitii, ramasite care…

