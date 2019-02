IPJ Ilfov: 17.000 de produse de parfumerie şi cosmetice, posibil contrafăcute, confiscate de poliţişti Politistii ilfoveni au depistat 17.000 de produse de parfumerie si cosmetice, in valoare de 1,5 milioane de lei, susceptibile a fi contrafacute, in urma verificarilor intr-un dosar de urmarire penala. "La data de 14 februarie, politistii ilfoveni au actionat, in baza unor informatii proprii, in complexul comercial din sectorul 2 Bucuresti, unde au depistat un depozit cu punct de vanzare in care trei persoane detineau, in vederea comercializarii, peste 17.000 de produse de parfumerie si cosmetice, susceptibile de a fi contrafacute, reprezentand marci cunoscute", informeaza un comunicat al Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat o actiune cu scopul prevenirii și combaterii pirateriei și a comercializarii de produse contrafacute. Au fost aplicate 139 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 42.220 lei. In perioada 4-10 februarie…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat o femeie care era urmarita international pentru infractiuni de inselaciune si fals privind identitatea, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala. Potrivit…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru infractiuni de furt, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala.Potrivit IPJ Constanta, la data de 30 ianuarie…

- In data de 24.12.2018, politistii de frontiera din cadrul Biroului de Prevenire și Combatere a Imigrației și Infractionalitatii Transfrontaliere... The post Tigari de contrabanda și produse pirotehnice confiscate de polițiștii de frontiera appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat controale la mai multi agenti economici, in perioada 14-16 decembrie, de pe raza judetului Ialomita, pe linia prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si ilegalitatilor din domeniul protectiei marcilor si indicatiilor geografice.

- Hoții au dat spargerea pana și la vama. S-a intamplat in Olt, unde Vama Slatina a fost pradata chiar de Ziua Naționala. Hoții au fost interesați de capturile vameșilor, adica nu mai puțin de 145 de baxuri de țigari. Polițiștii de frontiera confiscasera in ultimele luni țigarile de contrabanda, ajunse…

- Dupa ce niciunul dintre cei doi aspiranti la functia de adjunct al Inspectoratului de Politie Judetean Salaj nu a reusit sa promoveze concursul din 14 noiembrie, Politia Romana a anuntat ca organizeaza o noua procedura de selectie. Concursul a fost programat pentru 20 decembrie, la Bucuresti, si va…