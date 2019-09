Ionuț Vulpescu numit de CEx președinte al Consiliului Național CEx al PSD a stabilit, miercuri, desemnarea lui Ionuț Vulpescu in funcția de președinte al Consiliului Național, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX. Vulpescu, in varsta de 43 de ani, a fost propus ministru al Culturii, in 2017. Social-democratul va ocupa interimar funcția de președinte al CN. Pe 16 decembrie 2018 Mihai Fifor fusese ales președinte al Consiliului Național. Acesta a renunțat la funcție dupa ce a fost ales secretar general al partidului. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

