Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Nicoleta Disea, de la dispensarul comunei Botoșești Paia din județul Dolj, se plange de presiunile pe care le-a facut asupra ei primarul Ion Moraru (PSD) pentru a elibera adeverințe medicale pentru zeci de oameni, pe baza carora sa se duca la aceștia cu urna mobila. Disea a povestit pentru…

- Fostul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, și fostul procuror DNA Ploiești Mircea Negulescu au depus plangeri penale impotriva șefului Secției speciale pentru anchetarea magistraților, Gheorghe Stan, și a adjunctului sau, Adina Florea. Cei doi sunt acuzați de constituire de grup infractional organizat…

- Un om de afaceri din Odorheiu Secuiesc si tatal sau sunt cercetati de IPJ Harghita, in urma unor plangeri depuse de politisti locali din oras, care ii acuza de amenintare si santaj, potrivit agerpres.ro.Omul de afaceri in cauza este cel care, la inceputul anului, a fost arestat pentru 30 de…

- PLUS depune, joi, un denunt impotriva Ministerului Justitiei si a ministrului Tudorel Toader pentru fals in declaratii si obstructionarea instantei in legatura cu modificarea Codurilor penale. "In urma cu cateva saptamani, cand deja circula in media si in spatiul public zvonul ca Ministerul…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Alin Tise, a formulat plangeri penale impotriva unor angajati ai Aeroportului International Avram Iancu, care au protestat, marti si miercuri, in fata forului judetean.

- Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, anunța, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a formulat plangeri penale pe numele angajaților de la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj care au afișat mesaje jignitoare la mitingul din zilele de 19 și 20 martie. „Avand in vedere afirmațiile…

- Victor Ponta i-a cerut lui Florian Coldea pozele de la vilele SRI cu petrecerile la care au participat Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi. Totul s-a intamplat la un eveniment la care a fost prezent și Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene.Miercuri seara, la Romania…

- Probabil ca nici pentru copii maltratați sau trimiși la cerșit, bolnavi infectați in spitale, drumuri care omoara oameni in accidente rutiere sau femei violate nu exista așa o organizare impecabila ca atunci cand vine vorba despre caini omorați. Exemplele au fost multe la Botoșani și nu mai au nevoie…