- Reacție de ultima ora a liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu privire la pensionarea șefului Parchetului General, Augustin Lazar.”Președintele Romaniei, dl Klaus Iohannis, a semnat vineri, 19 aprilie a.c., decretul privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Augustin Lazar,…

- ''Suntem in Ajun de sarbatori, cea mai mare sarbatoare a lumii creștine. Ramane ca dreptatea sa se faca pe lumea cealalta. Iulius Filip a stat la caluși, in acele monstruozitați inspaimantatoare de tip nazist, iar domnul procuror Lazar venea, trecea pe deasupra și il ținea la pușcarie pentru ca nu…

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, luni, ca Sectia militara din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a trimis in instanta dosarul „Revolutiei". „Astazi, Sectia militara din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a inaintat instantei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa se discute, luni, un nou termen al apelului in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Tariceanu a transmis prin avocat ca nu doreste sa fie audiat in sala de judecata,…