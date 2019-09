Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a tinut un discurs in fata deputatilor Parlamentului de la Chisinau luni, 16 septembrie, in contextul deschiderii noii sesiuni parlamentare. Presedintele tarii a declarat ca Republica Moldova „trece printr-un proces complex de resetare, care inseamna eliberarea institutiilor de sub controlul…

- De cate ori merge la Ghermanești, acolo unde joaca acasa Sportul Snagov, colega de eșalon divizionar secund, pentru FC Petrolul Ploiești, indiferent de competiție, fotbalul este un chin! Terenul – o „parloaga”; replica, mai niciodata atat de grozava, incat sa vada spectacol pe teren suporterii sai.…

- ​La doar 19 ani și la prima participare pe tabloul principal de la US Open, Bianca Andreescu a reușit performanța de a deveni prima jucatoare din Canada care se impune intr=un turneu de Grand Slam. Jucatoarea de origine romana a vorbit la conferința de presa despre modul in care se pregatește pentru…

- Doi tineri antreprenori intorsi recent in Romania au lansat aplicatia Femyo, care isi propune sa schimbe modul in care mamicile isi ingrijesc copiii. Vazuta ca un doctor de buzunar, ideea de baza este ca Femyo sa devina un ajutor pentru femeia in orice...

- In ziua de azi internetul a devenit la fel de vital ca oxigenul, in randul tinerilor. Insa, specialiștii avertizeaza ca tinerii care utilizeaza de mai mult de 14 ori pe saptamana internetul pot avea probleme cu tensiunea.

- Hackerii care au atacat saptamana trecuta spitalele din Romania nu vor primi niciun ban drept rascumparare, așa cum cer de obicei pentru a debloca datele, potrivit stirileprotv.ro.Spitalele vizate au reușit sa recupereze deja mare parte din informații de la alte instituții din sistemul medical.…