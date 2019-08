Interviu cu Mona Nicolici, OMV Petrom: Despre implicarea sociala care reuseste sa schimbe sistemul de invatamant profesional din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul educational este departe de a fi unul ideal in Romania: abandonul scolar a atins cote alarmante, absenteismul s-a accentuat, iar comunicarea este defectuoasa intre profesori, elevi si parinti. In tot acest haos, insa, a luat nastere si o solutie: digitalizarea. Cu conditia ca autoritatile s-o…

- Inghetarea angajarilor in sistemul de educatie va duce la blocarea activitatii in multe din cele peste 6.500 de unitati de invatamant din Romania, deoarece foarte multe din acestea au posturi unice, deci nu se pot incadra in conditia de a scoate la concurs 3 posturi pentru a angaja minim o persoana,…

- La doar 26 de ani, Miguel (Mihai) Gane, originar din comuna argeseana Leresti, este cel mai citit, difuzat si prezentat poet in Spania, fiind foarte apreciat si in tarile din America Latina. Cele doua volume de poezie scrise pana acum s-au vandut in peste 70.000 de exemplare si au facut ca Mihai sa…

- OMV Petrom continua implicarea in educația profesionala din Romania printr-o noua ediție Tabara Meseriașilor din Țara lui Andrei, unul dintre cele mai ample proiecte de formare a elevilor din școlile profesionale. Ajuns la cea de-a cincea ediție, proiectul are o misiune pe termen lung, urmarind sa aduca…

- Parca mai mult decat in orice alt an, rezultatele la examenul de bacalaureat au starnit foarte multe reactii mai ales ca initial parea cea mai scazuta din ultimii cinci ani (in urma contestatiilor s-a dovedit ca rata de promovabilitate se plaseaza in media ultimilor 5 ani, fiind de aproximativ 69%).

- "Sistemul de invatamant nu este nici echitabil si nici just, nu este just inclusiv in repartitia resurselor, pentru ca, pe o parte, cei care au - au si mai mult, iar cei care nu au - au mai putin si se produce chiar un transfer invers de resurse de la cei care nu au la cei care au", a spus Iosifescu,…

- Școlile din Romania sunt supraaglomerate, rata abandonului a crescut, iar sistemul de invațamant nu este adaptat cerințelor de pe piața muncii. Sunt concluziile raportului Comisiei Europene in ceea ce privește Educația.

- Alianta 2020 USR PLUS va continua cu obiectivul de a castiga guvernarea si va candida la alegerile prezidentiale, a declarat, duminica, liderul PLUS, Dacian Ciolos. "Alianta 2020 USR PLUS s-a dovedit un proiect de succes. Alianta 2020 USR PLUS dovedeste ca implicarea cetatenilor in politica poate sa…