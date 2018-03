Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a codului portocaliu de inundații pe raurile din bazinele hidrografice Timis Barzava, la Timișoara a fost activat Centrul Județean pentru Conducere și Coordonare Intervenții, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența. In Timiș a venit și un echipaj de la ISU Bihor, care a fost „cantonat”…

- Pompierii din Timisoara au fost chemati sa intervina, luni, pentru indepartarea unor elemente metalice de pe poarta de intrare de pe Calea Aradului, similara celei pe Calea Lugojului, care anul trecut a cazut, in timpul unei furtuni, peste masina unui tanar care a murit pe loc. Potrivit reprezentantilor…

- Sub un cod galben de vant și informare meteo de ploaie – așa a fost luni dupa-amiaza Timișoara. Pompierii au fost chemați sa intervina la poarta de pe Calea Aradului, pentru a indeparta anumite elemente care ar fi putut sa cada sub rafale. In noiembrie 2017, de pe poarta „estetizata” cu 50.000 de euro…

- Pompierii salajeni au intervenit in ultima saptamana la 56 de evenimente, dintre care sase incendii, o indepartare de elemente partial desprinse la fatada unui imobil de pe strada Tudor Vladimirescu din Zalau si 49 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat de catre echipajele SMURD. Potrivit…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, in jurul orei 05.00 intr-un salon de la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta din Alba Iulia, doua cadre medicale necesitand ingrijiri, una fiind cu arsuri de gradele 1 si 2 pe maini si picioare, iar alta fiind intoxicata cu fum. Incendiul, izbucnit…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” al Judetului Valcea au fost solicitati, duminica, la orele pranzului, pentru stingerea unui incendiu produs la depozitul neconform in localitatea Maldarasti. Cauza probabila, stabilita in urma cercetarilor preliminare,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a demarat o ancheta interna de serviciu, dupa ce un echipaj al pompierilor a mers sa lichideze un incendiu cu pompa sparta.Totul s-a intamplat ieri in satul Fundul Galbenei din raionul Hancesti.

- Manifestarile organizate de ISU Timiș și Salvo vor incepe la ora 12.30, in Parcul Alpinet, cu un exercițiu demonstrativ in timpul caruia pompierii și voluntarii vor arata cum acționeaza in caz de inundații pe canalul Bega, dar și cum reușesc sa gaseasca un obuz din cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat pe timpul sfarșitului de saptamana ce a trecut 114 misiuni de intervenție. Astfel, personalul ISU a raspuns la 12 solicitari in domeniul situațiilor de urgența, din care trei pentru stingerea incendiilor, doua misiuni pentru asistența persoane, o asanare…

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Delta citat de Agerpres.ro. De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri…

- Pompierii militari au intervenit cu o autosenilata, in noaptea de luni spre marti, pentru a duce un copil de 7 luni din localitatea Orbeasca de Sus, care acuza stari febrile, la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''La 112 s-a solicitat…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.Accidentul s-a produs intre un autovehicul…

- S-a dat alarma in aceasta dimineata in zona localitații Slatina de Mureș. Pompierii au fost solicitati sa intervina de urgenta pentru a stinge un incendiu ce a cuprins un camion incarcat cu lemne. „Garda nr. 2 de intervenție Gurahont și Garda nr. 1 de intervenție Barzava, cu doua autospeciale de stingere…

- Pompierii din judetul Suceava au intervenit, duminica dimineata, la un accident produs pe raza localitatii Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile. Soferul a fost incarcerat, fiind scos de catre echipajele speciale si predat medicilor. El a suferit multiple traumatisme…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia. Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca…

- Pompierii intervin cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazine dintr-o gospodarie situata in municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Panica, sambata dimineața, in cartierul piteștean Prundu. Pompierii au fost chemați sa intervina la B24 A, de unde locatarii au constatat ca iese fum. Doi parinți și cei doi copii ai lor, care locuiau la respectiva adresa, au fost evacuați de urgența. Pompierii au stins imediat incendiul, despre…

- Alerta la Consulatul Romaniei din Bruxelles! Patru persoane se afla in carantina, in urma unei alerte cu antrax. Pompierii au acționat de urgența, in cladirea in care iși are sediul atat secția consulara a Romaniei, cat și mai multe companii.

- Circulatia pe DN1 in zona statiunii Sinaia este blocat din cauza unui incendiu care a izbucnit, marti, la un service auto situat la iesire din localitate. Politia a decis sa devieze circulatia prin centrul statiunii.

- Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat 113 misiuni de asigurare a asistenței medicale de urgența, intervenții și asigurarea masurilor specifice la evenimentele publice, pe timpul sfârșitului de saptamâna ce a trecut.Astfel, pompierii au intervenit în…

- Incendiul s-a produs pe o strada intens circulata. Autoturismul se indrepta spre zona centrala a orasului, iar la un moment dat soferul a observat ca iese fum de sub capota masnii. Imediat aceasta a fost cuprinsa de flacari, insa din fericire conducatorul auto a reusit sa se salveze. Cauza…

- Intervenție deblocare ușa in municipiul Focșani, str. Dornei, nr. 8, posibil persoana decedata, intervine Detașamentul de Pompieri Focșani cu o ambulanța SMURD și o autospeciala de salvare și intervenție la inalțime. plt adj Florin Olaru, ISU Vrancea

- Mai multe echipaje ale pompierilor, ambulantei si politiei au intervenit marti seara pe strada Cuza Voda. Echipele de interventie s-au deplasat la unul dintre imobile dupa ce un apel la 112 a anuntat ca o femeie ameninta ca va da foc casei. Pompierii au luat toate masurile pentru ca femeia sa nu isi…

- Angajați ai aeroportului, pompieri, jandarmi, polițiști, procurori și lucratori DIICOT au simulat intervenția in urma exploziei unei bombe intr-un avion, urmata de o aterizare de urgența și de un incendiu la aparatul de zbor. Simularea s-a desfașurat joi seara. Alarma a fost data in jurul…

- In perioada 23.01.2018 –25.01.2018, subunitațile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Giurgiu au intervenit la 16 situații de urgența, astfel: – 13 intervenții ale Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare și Descarcerare pentru acordarea primului ajutor medical. In cazul interventiilor…

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu-se in siguranta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Banat.…

- Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Vicovu de Sus, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din localitațile Vicovu de Sus și Galanești, au intervenit cu patru autospeciale pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit la o locuința din orașul Vicovu…

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu-se in siguranta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Vestea a fost data astazi de adjunctul șefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgența, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilanțul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa și spuma, autoscari mecanice dar și alte utilaje care vor…

- Vestea a fost data astazi de adjunctul șefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgența, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilanțul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa și spuma, autoscari mecanice dar și alte utilaje care vor…

- Vestea a fost data astazi de adjunctul sefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilantul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa si spuma, autoscari mecanice dar si alte utilaje care vor…

- Un barbat din localitatea tulceana Sarinasuf, dependent de oxigen, a solicitat, joi dimineata, sprijinul autoritatilor, dupa ce aparatul care-i asigura supravietuirea a incetat sa mai functioneze, din cauza lipsei energiei electrice, incident produs in urma ninsorii si viscolului. Purtatorul…

- Au avut mii de misiuni pentru salvarea a mii de oameni. Este vorba despre Detașamentul de Pompieri Arad care „acopera” o suprafața de 2203,57 kmp (un municipiu, patru orașe și 23 de comune) cu 284.820 de locuitori și o raza de intervenție de 51 de km. Detașamentul de Pompieri Arad are in subordine Punctele…

- Sefii Consiliului Judetean Timis si ai Prefecturii Timis s-au intalnit vineri cu pompierii timiseni care au participat la greaua misiune de stingere a sondei de la Moftinu Mare din judetul Satu Mare. Printre cei ce au primit laude si aprecieri pentru curajul lor s-au aflat si 13 pompieri lugojeni care…

- Pompierul in varsta de 36 de ani disparut duminica de la domiciliu a fost gasi, luni dupa-amiaza, de echipajele de politisti, jandarmi si lucratori ISU in soc hipotermic in zona impadurita Valea Mare din apropiere de Pades, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Ion Lazar.Potrivit…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit aseara, la ora 21.09, in localitatea Bucerdea Granoasa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui B.E. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD, in cooperare cu Serviciul…

- Un autoturism s-a transformat intr-un morman de fiare, vineri, pe DN58 B intre Ghertenis si Berzovia. Pompierii militari au anuntat ca pentru stingerea incendiului a fost trimisa o autospeciala de la Resita. “Nu au fost persoane ranite, conducatorul auto a observat ca iesea fum de sub capota si a oprit…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Numarul solicitarilor primite a fost cu 20% mai crescut fata de media unei zile din aceasta perioada a anului, a informat luni ISU Bucuresti-Ilfov. Totodata, numarul solicitarilor inregistrate pentru stingerea incendiilor a fost de 25. Un eveniment deosebit s-a produs pe o strada din sectorul…

- O casa din comuna Gioc, langa Timișoara, a fost cuprinsa de flacari, iar principalul „vinovat” este…cainele familiei. Patrupedul a ros un cablu electric, fapt care a provocat incendiul. Cauza incendiului care a cuprins casa este un scurtcircuit electric, provocat de cainele familiei. Animalul a ros…

- Astfel, pompierii au intervenit în 29 de situații în domeniul situațiilor de urgența, din care 13 pentru stingerea incendiilor, șase misiuni pentru asistenta persoane, doua salvari de animale, opt alte interventii și au efectuat șapte recunoașteri în raioanele de intervenție, pecizeaza…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Avram Iancu” Cluj anunța ca echipele de intervenție au participat la peste 250 de misiuni, în perioada minivacanței 23-26 decembrie.”Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat 260 misiuni de intervenție și asigurare…

- Pompierii au intervenit, in Ajun si in prima zi a Craciunului, in 2.255 de situatii de urgenta, dintre care 141 de incendii si 1.928 de cazuri in care a fost necesara acordarea primului ajutor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), numarul interventiilor la care au participat…

- Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitati la intersectia Tomis cu Ferdinand, acolo unde mansarda unui bloc din zona Miga a fost cuprinsa de flacari. La interventie s-au deplasat trei autospeciale de stingere si autoscara. De asemenea, la fața locului s-au deplasat și echipaje SMURD.…

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Anghel Saligny” Vrancea a primit o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime. Inspectorul șef al ISU Vrancea, Flaviu Chiscop, a anunțat, ieri, ca echipamentul este dotat cu nacela și va permite intervenții la o inalțime de peste 40 de metri.…

- Pompierii satmareni nu au lichidat incendiul de la sonda de gaz din Moftinu Mare din cauza pericolului exploziei si asteapta sosirea unor experti din Canada pentru efectuarea unei evaluari, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare transmis luni…

- Pompierii satmareni nu au lichidat incendiul de la sonda de gaz din Moftinu Mare din cauza pericolului exploziei si asteapta sosirea unor experti din Canada pentru efectuarea unei evaluari, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare transmis luni…

- Potrivit ISU Prahova, pentru licihidarea flacarilor au intervenit sase autospeciale. In urma incendiului, au ars trei sute de metri patrati din anexe si 120 de metri patrati din vila. De asemenea, flacarile au distrus si o masina. Cauza probabila a incendiului a fost un scurtcircuit electric.…