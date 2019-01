Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si sapte de militari au fost arestati dupa ce s-au ridicat impotriva regimului presedintelui Nicolas Maduro, cu doua zile inaintea unei manifestatii organizate la apelul opozitiei in vederea cererii unui Guvern de tranzitie, relateaza AFP preluata de mediafax.”Pentru moment, 25 au…

- 'Pana in prezent, au fost arestati 25 la locul insurectiei', in nordul capitalei Caracas, 'si alti doi au fost arestati in alta parte', a declarat presei Diosdado Cabello, presedintele Adunarii Constituante, afiliata regimului. La orele 02.50 (06.50 GMT), un grup format dintr-un numar nedeterminat…

- Vicepresedintele american Mike Pence a discutat marti la telefon cu presedintele Parlamentului venezuelean Juan Guaido, arestat pentru scurt timp duminica în tara sa, si a subliniat "leadership-ul sau curajos", au indicat într-un comunicat serviciile vicepresedintelui american,…

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…

- Statele Unite l-au criticat din nou pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, sambata, facand apel sambata la formarea unui nou Guvern in Venezuela, relateaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele acestei adunari, Juan Guaido, a reamintit in fata a circa o mie de simpatizanti reuniti la Caracas ca legea fundamentala a tarii, Constitutia, ii confera legitimitate pentru a-si asuma puterea in cadrul unui guvern de tranzitie. Pe 5 ianuarie, parlamentul s-a declarat singura putere…

- La Caracas a avut loc ceremonia de inaugurare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, investit pentru un al doilea mandat de cinci ani. Maduro nu a depus juramantul in parlament, majoritatea deputaților – suporteri ai opoziției – refuzand sa-l recunoasca drept președinte, ci la Curtea Suprema din…

- Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a declarat marti nule contractele semnate, fara acordul sau, intre guvern si companiile petroliere internationale, a doua zi dupa anuntarea investitiei intr-un camp petrolifer a grupului francez Maurel & Prom, transmite AFP preluata…