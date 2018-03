Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Principatului Liechtenstein, Adrian Hasler, intreprinde in perioada 12 si 13 martie o vizita in Republica Moldova. Intr-un comunicat de presa al Guvernului, citat de IPN, se mentioneaza ca aceasta este prima vizita a unui prim-ministru al Liechtensteinului la Chisinau.

- Declarația simbolica de Unire cu Romania a fost votata in cea de-a 107-a localitate din Republica Moldova. Astazi, comuna Pepeni din raionul Sangerei și-a manifestat public dorința de a se uni cu Romania.

- In ciuda amenințarilor președintelui, Igor Dodon, inca doua localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire cu Romania. Este vorba despre satul Budești din municipiul Chișinau și satul Crihana Veche din raionul Cahul.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se va adresa oficial Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si Consiliul Europei impotriva actiunilor Romaniei, care, in opinia sa, ar prezenta ‘riscuri pentru statalitatea Republicii Moldova’, informeaza miercuri Radio Chisinau si Deschide.md, transmite AGERPRES…

- Puterea politica din Republica Moldova trebuie sa se dezvolte, iar partidele politice trebuie sa-și ridice ratingul singure, nu doar pe fonul popularitații Uniunii Europene, a Rusiei sau a Uniunii Eurasiatice. Declarația a fost facuta de Natalia Stercul, director de Programe…

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Moldovagaz va livra in continuare gaze naturale catre consumatorii din Republica Moldova in volume depline, conform contractului existent cu Gazprom. Declaratia intreprinderii vine in contextul in care Gazprom a anuntat ruperea relatiilor contractuale cu Naftogaz Ukraini, transmite IPN.

- Republica Moldova detine controlul deplin asupra frontierelor sale. Declaratia a fost facuta astazi de premierul Pavel Filip, in contextul deciziei Parlamentului de la Kiev de ieri, care a ratificat Acordul de control comun al intregii frontiere dintre R. Moldova și Ucraina.

- Delegația Uniunii Europene in Republica Moldova, statele membre ale UE și Elveția au prezentat astazi Guvernului Strategia Comuna de Cooperare pentru Dezvoltare(Documentul de Programare Comuna).

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Premierul Viorica Dancila a efectuat o vizita de lucru la Chișinau, marți, insoțita de o delegație de membri ai Guvernului Romaniei. Dancila a avut o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia au susținut declarații comune de presa, pe care le redam mai jos: Pavel Filip: Stimata doamna…

- Acesta a avut la Chisinau o intrevedere cu premierul roman, Viorica Dancila, ocazie cu care "a fost evaluata si cooperarea comercial - economica" dintre cele doua state. "Cu totii cunoasteti ca Republica Moldova si-a majorat exporturile pe piata Uniunii Europene si a atins cotele de peste 65-, dar in…

- Compania Transgaz a castigat concursul de privatizare a intreprinderii de stat din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz, anuntul fiind facut de premierul moldovean Pavel Filip in cadrul intrevederii cu premierul Romaniei, Viorica Dancila.

- Prim-ministrul Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, efectueaza marti, 27 februarie, o vizita de lucru in Republica Moldova. Oficialul roman are programate intrevederi cu premierul Pavel Filip si cu presedintele Parlamentului Andrian Candu. In cadrul vizitei, Viorica Dancila si Pavel Filip vor participa…

- Concluziile Consiliului de Afaceri Externe al Uniunii Europene denota sprijinul din partea Uniunii Europene, precum și faptul ca Republica Moldova conteaza foarte mult pentru Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de viceprim-ministrul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, in cadrul emisiunii…

- Premierul Viorica Dancila se va afla astazi la Chisinau, pentru o vizita oficiala in cursul careia va avea convorbiri si declaratii comune cu premierul moldovean Pavel Filip si va participa la inaugurarea Asociatiei Investitorilor Romani din Republica Moldova.

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Strategia naționala de dezvoltare „Moldova 2030” trebuie elaborata inainte de 31 martie 2018, iar pina la data de 30 aprilie a acestui an ea trebuie prezentata Guvernului spre aprobare. Acest fapt este prevazut de o dispoziție corespunzatoare semnata de catre prim-ministrul Pavel Filip, care a inițiat…

- Disciplina optionala "Educatie financiara" a inceput sa fie predata in invatamantul primar din Romania in anul scolar 2013-2014. Proiectul a fost demarat de Banca Nationala a Romaniei, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale. Ca atare, peste 329.000 prescolari si elevi au studiat,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, in cadrul celei de-a XXI-a sesiuni a adunarii Asociatiilor Comunelor din Romania (A.Co.R), ca in 27 februarie va face o vizita in Republica Moldova, unde se va intalni cu premierul Pavel Filip, pentru a discuta despre intarirea cooperarii dintre cele doua…

- Republica Moldova este determinata sa mentina ritmul inalt de implementare a condiționalitaților stabilite cu UE, asumandu-si obiectivul de a accelera procesul dat in pofida faptului ca anul 2018 este unul electoral. Declarația a fost facuta de catre premierul, Pavel Filip, in cadrul unei intrevederi…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) apreciaza realizarile inregistrate de Republica Moldova și tendințele ascendente de schimbare in bine, incurajind continuarea reformelor. Poziția a fost anunțata la intrevederea președintelui Parlamentului, Andrian Candu, cu președintele BERD,…

- Laurentiu Maxim, care a spus ca este profesor de istorie, a venit marti in fata sediului Parchetului de pe langa Judecatoria Galati unde a adus si o pancarta pe care se putea citi "Vreau extinderea cercetarilor in dosarul nr. 6269/P/17 fata de cei de la Evidenta Populatiei Galati care fac buletine…

- Deputații au condamnat atacurile Rusiei asupra securitații informaționale și amestecul abuziv în activitate politica din Moldova. Documentul a fost votat de catre parlamentari la prima ședința plenara din acest an și este o reacție la amenințarile și apelurile la represalii,…

- Crearea unui batalion mixt moldo-românesc este demult așteptata. Republica Moldova se afla într-o zona seismica deosebita și practica internaționala demonstreaza ca anume în cazuri excepționale vecinii își acorda sprijin. Declarația a fost facuta de catre Ghenadie Cosovan,…

- Educatia, infrastructura drumurilor si suprematia legii sunt trei cele mai importante prioritati ale Guvernului pentru anul 2018. Declaratia a fost facuta de premierul Pavel Filip in cadrul emisiunii „Moldova in direct” de la postul de televiziune Moldova 1. Prim-ministrul considera ca anul curent se…

- In viitorul apropiat va fi definitivata Strategia nationala de dezvoltare „Moldova 2030”. Un draft al strategiei a fost prezentat saptamana trecuta in Guvern. Declaratia a fost facuta de catre premierul Pavel Filip in cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune Prime TV, transmite IPN.

- Republica Moldova are unul dintre cele mai ridicate niveluri de offshorizare a activitații economice, sociale și politice. Declarația a fost facuta de Veaceslav Negruța, expert Transparency International, în cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune TV8, transmite…

- In ședința de astazi a Guvernului, premierul Pavel Filip a ridicat subiectul consumului și comercializarii drogurilor in Republica Moldova, dupa ce a vazut in presa informația despre cinci tineri care au fost prinși consumand substanțe narcotice in scara unui bloc.

- Doctorii formati in Republica Moldova au putine cunostinte in ceea ce tine de consilierea psihologica si de legislatia medicala. Declaratia a fost facuta de profesorul universitar Rodica Grama in cadrul emisiunii „Moldova in direct” de la postul public de televiziune Moldova 1 in contextul petitiei…

- Trupe din cadrul Grupului Operativ de Trupe Ruse din Transnistria (GOTR) au efectuat luni un exercitiu de antrenament privind manipularea complexelor de rachete antitanc cu dirijare semiautomata, se mentioneaza într-un comunicat al Districtului Militar Vest din Federatia Rusa, citat marti de portalul…

- Republica Moldova este pregatita pentru mai multe investitii, atit din partea capitalului autohton, cit si strain. Exista toate motivele pentru a avea incredere in perspectivele de business ale tarii noastre. Declaratia a fost facuta de Prim-ministrul Pavel Filip intr-un interviu pentru MOLDPRES. Potrivit…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis vineri suspendarea prerogativelor presedintelui Igor Dodon cu privire la promulgarea Legii antipropaganda, act normativ care poate duce la interzicerea retransmiterii in Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune 'cu un continut…

- Reforma Guvernului este una fundamentala pentru Republica Moldova și de aceasta depinde viitorul țarii. Declarația a fost facuta de premierul Pavel Filip in cadrul unui interviu acordat postului public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. Premierul susține ca reformarea administrației publice centrale…

- „Curtea Constituționala a devenit ostatica propriilor decizii neinspirate, a precedentelor pe care le-a creat. Este evident pentru toata lumea ca membrii CC au acceptat sa „joace” așa cum le dicteaza guvernarea democrata”. Declarația a fost facuta de Igor Dodon pe o rețea…

- Republica Moldova a reușit pas cu pas sa redobândeasca încrederea în fata partenerilor de dezvoltare, inclusiv a celor care ne finanteaza. Declarația a fost facuta de catre Prim-ministrul Pavel Filip, într-un interviu pentru un post privat de televiziune, transmite MOLDPRES.…

- Prim-ministrul Pavel Filip a efectuat in seara zilei de ieri o vizita inopinata la Punctul vamal de trecere a frontierei de stat Leușeni. Premierul a dorit sa verifice cum stau lucrurile in punctele de traversare a hotarelor țarii in perioada sarbatorilor de iarna, cand crește semnificativ fluxul de…

- Daca Republica Moldova se va uni cu Rominia, Transnistria trebuie sa aiba aiba dreptul de a-și alege singura calea. Declarația ii aparține șefului statului, Igor Dodon, și a fost facuta in cadrul clubului de presa „Rezonanța”. In acest sens, Dodon a dat exemplul Gagauziei. „Ați observat ca de fiecare…

- Investițiile Bancii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) in Republica Moldova in anul 2017 au atins un nivel record de 130 de milioane de euro. Acest fapt a fost menționat de catre șeful Biroului BERD din Moldova, Dmitri Gvindadze, care a specificat ca aceste fonduri au fost destinate finanțarii…

- Prim-ministrul Pavel Filip a vorbit în debutul ședinței de astazi a Executivului despre remanierea guvernamentala anunțata ieri. Premierul a subliniat ca aceasta era necesara și ofera Guvernului posibilitatea sa intre în anul 2018 concentrându-se pe obiectivele de guvernare, ca…

- Vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, solicita prim-ministrului, Pavel Filip, informații privind autenticitatea diplomei de bacalaureat a lui Chiril Gaburici, dar și deznodamantul cauzei penale deschise pentru falsificarea actului de studiu al ex-premierului. Se intampla dupa ce cel…

- Republica Moldova are șanse sa-și consolideze apararea și sa soluționeze conflictul transnistrean, daca ar fructifica relațiile bilaterale cu statele europene și NATO. Declarația a fost facuta de fostul ministru al apararii, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Viorel Cibotaru, în…

- Republica Moldova intra in perioada in care are si mai multe posibilitati pentru dezvoltare. Declaratia a fost facuta de ambasadorul Uniunii Europene in Moldova, Peter Michalko, in cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune TV8. Oficialul european spera ca in timpul mandatului pe care il…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu Dmitri Gvindadze, seful reprezentanței Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) in Republica Moldova, care isi incheie mandatul in tara noastra, informeaza MOLDPRES. Potrivit Directiei comunicare si protocol a Guvernului, Premierul…

- Șeful reprezentanței Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, Dmitri Gvindadze, îsi încheie mandatul. Cu aceasta ocazie, premierul Pavel Filip i-a multumit oficialului european pentru sprijinul BERD în implementarea programelor…