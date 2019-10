Stiri pe aceeasi tema

- Ornella Gilligmann si Ines Madani au fost judecate in acelasi timp cu alte trei femei, dintre care doua au primit 20 de ani de inchisoare, iar una 5 ani. Aceasta grupare de femei, astazi cu varsta intre 22 si 42 de ani, a devenit "imaginea jihadului feminin" in Franta, potrivit exprimarii reprezentantilor…

- Incidentul a avut loc marți, in timpul unei prezentari de moda a casei Chanel. O spectatoare a urcat pe podium și a defilat alaturi de manechine, ca apoi sa pozeze alaturi de modelul Gigi Hadid. Femeia care purta un taior din tweed si o palarie s-a ridicat de pe scaunul ei si a inceput sa mearga alaturi…

- Serialele "Game of Thrones", "Chernobyl", "The Marvelous Mrs. Maisel" si "Fleabag" au castigat principalele trofee atribuite la cea de-a 71-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, organizata duminica seara la Los Angeles, un eveniment marcat de numeroase surprize, potrivit Variety…

- Lucrarile de reparatii la catedrala Notre-Dame din Paris, afectata de un incendiu de proportii în luna aprilie, ar trebui suspendate din cauza riscului pentru muncitori de contaminare cu plumb, informeaza Agerpres, care citeaza DPA.

- Arhitectul-șef al catedralei Notre-Dame din Paris, Philippe Villeneuve, susține ca temperaturile ridicate inregistrate recent in Franța ar putea slabi structura monumentului. Incendiul din luna aprilie a afectat o mare parte a catedralei.

- Parchetul francez a anuntat intr-un comunicat la finalul anchetei preliminare ca nu exista „niciun element” care sa permita acreditarea ipotezei unei „maini criminale” in cazul incendiului care a devastat celebra catedrala Notre-Dame din Paris in luna aprilie.