- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator situat in localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani, focul extinzandu-se pe o suprafata de o mie de metri patrati. In apropierea cladirii cuprinse de flacari sunt doua rezervoare cu motorina si GPL.

- Militarii de la ISU Delta Tulcea Statia de pompieri Babadag ndash; intervin, in aceste momente, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Baia.Focul se manifesta la acoperisul casei.Pompierii au deplasat la locul evenimentului o autospeciala de stingere cu apa…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la un apartament dintr-un bloc situat pe strada Radu Beller din zona Dorobanti. Pompierii intervin la fata locului, fiind evacuate persoanele care se afla la etajele 3 si 4.

- Opt locuinte au fost cuprinse de incendii in ultimele trei saptamani in comuna Calugareni din judetul Prahova, iar in fiecare dintre cazuri anchetatorii au stabilit ca focul a fost pus cu intentie. Dupa primele sapte incendii, politistii au prins un suspect care a fost internat la psihiatrie,…

- Incendiu in Covasna, la un centru de colectare fier vechi. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au intervenit, in dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, la un incendiu izbucnit in curtea unui operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile…

- Un incendiu a izbucnit la turnul Trump din New York, anunta CNN citat de Realitatea.net. Pompierii din New York au confirmat un incendiu in turnul Trump, dar au precizat ca focul este sub control si nu exista persoane evacuate. Totusi, doi oameni au fost raniti. Printre acestia, un pompier aflat la…

- A fost sarbatoare mare la Targsorul Vechi, in judetul Prahova. Ca in fiecare an, de Boboteaza, localnicii din zona isi boteaza caii, pentru ca animalele sa fie bune de munca si sanatoase tot anul. Inceput ca o traditie locala, evenimentul aduna curiosi, dar si participanti la intrecerea traditionala…

- Un puternic incendiu a izbucnit, vineri, la o anexa pentru depozitarea lemnelor, situata in localitatea Teremia Mare. ”La locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autosanitara SMURD, un ofițeri si noua subofițeri din cadrul Subunitatii de pompieri Sannicolau…

- Pompierii maramureseni au lichidat trei incendii in ultimele 24 de ore, din care doua s-au manifestat la cosurile de fum. Primul incendiu lichidat a fost in Viseu de Sus. Flacarile au distrus circa 15 metri patrati de acoperis din lemn, o centrala termica, 5 metri patrati de izolatie din polistiren…

- F. T. In luna decembrie a anului trecut, ofițerii de la Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” Prahova au derulat 41 de actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. In perioada menționata, au fost identificate…

- Polițiștii de frontiera de la Halmeu au descoperit sute de mii de pachete de țigari de contrabanda. Țigarile proveneau din Ucraina și erau ascunse in cutii cu fulgi de cereale din ovaz din Rusia. Polițiștii de frontiera satmareni de la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu au oprit la intrarea in țara…

- În urma cu puțin timp, s-a dat alarma pentru un incendiu la fânarul de la herghelia Mangalia. Focul s-a extins pe o suprafața de aproximativ 2000 metri patrați. Pompierii intervin pentru a limita pagubele și pentru a stinge incendiul.

- Pompierii au intervenit joi seara la stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuinta din Dumbraveni, dupa ce o centrala de incalzire a explodat, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov.

- Un incendiu violent a izbucnit, miercuri, in satul Ditesti din comuna prahoveana Filipestii de Padure. Doua case ard din temelii dupa ce focul a cuprins, initial, doar una dintre ele. (VEZI SI: Incendiu in Constanta! O femeie a murit si alta a fost ranita)

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au...

- Un incendiu puternic a izbuncnit in noaptea de sambata spre duminica in comuna prahoveana Brebu. Doua butelii au explodat, iar un autoturism si o vila cu un etaj au fost distruse de flacari. Pompierii au intervenit cu sase echipaje pentru a stinge focul.

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…

- In intervalul 08.12-10.12.2017, pompierii maramureșeni au intervenit la 6 situații de urgența. Vineri, 08.12., pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o camera aflata la parterul unei locuințe, unde era amenajata o afumatoare.…

- Pompierii timiseni intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu violent izbucnit in urma cu cateva ore, pe strada C. Brancoveanu din Timisoara. Nu mai putin de 11 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 40 de subofiteri si sapte ofiteri se lupta cu valvataia. Intr-una dintre cladiri pompierii…

- Un adevarat dezastru s-a produs duminica dimineata la Timisoara, unde doua cladiri mari ce adapostesc magazine pe bulevardul Brancoveanu au luat foc. O persoana a murit, informeaza opiniatimisoarei.roPompierii au intervenit in numar mare, cu 40 de subofiteri, 10 autospeciale si o cisterna…

- F.T. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, reprezentanții instituției au derulat, in fiecare weekend din luna noiembrie, acțiuni in cluburile , baruruile și discotecile cu cel mai mare aflux de clientela din județ. In acest…

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc pe DN 72 Filipestii de Targ, sat Bratasanca. Un autocamion incarcat cu var stins si un autoturism au fost implicate in coliziune.Cele trei persoane aflate in autoturism au ramas incarcerate. Este vorba despre doi decedati, un adult si un minor,…

- Gospodaria unui localnic din Asinip, comuna Lopadea noua, a fost afectata de flacari, intr-un incendiu produs duminica seara. Au ars acoperisul casei si un sopron, pagubele fiind estimate la valoarea de 15.000 de lei. Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit duminica seara, pe strada Principala din…

- Pompierii au fost solicitati in aceasta dupa-amiaza sa stinga un incendiu izbucnit la fabrica de confectii din Targu Jiu. Focul a fost observat la etajul al treilea al cladirii, intr-un spatiu unde erau depozitate materiale plastice. Nu a existat pericolul ...

- Pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la fabrica de confecții, aflata in vecinatatea Coloanei Infinitului. Focul a cuprins ultimul etaj. Confecția SA este in faliment și nu sunt salariați...

- Pompierii s-au luptat mai bine de 10 ore sa stinga un incendiu care a cuprins o hala dezafectata a complexului de preparare a carnii din Vadeni. Flacarile au mistuit 3.500 de metri patrati de izolatie din plastic, lemn si polistiren.

- Pompierii au intervenit luni, 13 noiembrie la stingerea unui incendiu ce a avut loc la o casa din municipiul Satu Mare. Din fericire, nu au fost victime. La momentul sosirii forțelor de intervenție, se degaja o mare cantitate de fum din bucatarie și ardeau aparatura electrocasnica, materialele textile…

- Un incendiu violent a cuprins, joi dupa-amiaza, centrul SPA al unui hotel din Sovata, turistii au fost evacuati iar un angajat s-a intoxicat cu fum, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures.

- Pompierii timisoreni au fost alertati, miercuri dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la etajul doi al unui imobil situat in Timisoara, pe strada Mihail Kogalniceanu. Zece luptatori cu focul au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autoscara si o masina SMURD. Flacarile…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta noapte, la un imobil din localitatea Randunica, judetul Tulcea. Statia de pompieri Babadag a intervenit pentru limitarea efectelor foculul care a cuprins casa unor localnici cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, opt subofiteri si o autospeciala SMURD.Sursa…

- Un incendiu puternic a izbucnit astazi, in jurul orei 11, intr-un bloc de pe Aleea zamora din Ploiesti. Focul a izbucnit intr-un apartament situat la etajul 2, cauza probabila fiind o defectiune la instalatia electrica din dormitor. Potrivit ISU Prahova, flacarile au mistuit…

- Martorii au sunat la 112, iar la fata locului au intervenit pompierii cu o autospeciala cu apa si spuma, dar si un echipaj SMURD. Femeia era, insa, deja decedata la sosirea salvatorilor. Barbatul de 43 de ani s-a ales cu arsuri pe fata si a primit ingrijiri medicale, insa a refuzat transportul…

- Patru echipaje de pompieri au intervenit, sambata dimineața, pentru a salva biserica din cartierul ploieștean Mitica Apostol, dupa ce un incendiu s-a declanșat, in jurul orei 4.00, la lacașul vechi. Potrivit reprezentanților ISU Prahova, totul ar fi pornit de la un conductor electric neizolat.Din…

- Detașamentul Aiud al ISU a intervenit joi noaptea pentru stingerea unui incendiu la o locuința din Teiuș. Focul a izbucnit pe strada Daneții din oraș și a fost localizat rapid. Nu au existat victime. Deocamdata nu a fost stabilit nivelul pagubelor. Foto: arhiva

- Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dimineața in jurul orei 06 si 15 minute, la o hala care are ca obiect de activitate sablare si aplicare vopsea pe schele metalice, din localitatea prahoveana Brazi.

- Pompierii maramureșeni au intervenit la 3 situații de urgența, in intervalul 20.10-22.10.2017. Vineri, 20.10., pompierii sigheteni au lichidat un incendiu izbucnit la coșul de fum al unei locuințe din municipiul Sighetu Marmației. Din fericire, a ars doar funinginea din coșul de evacuare al fumului.…

- Pompierii au reușit sa stinga focul izbucnit la Pata Rât, la rampa temporara a Primarei Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc a declarat ca este exclusa autoaprinderea deseurilor de la rampa temporara. ”Este un lucru absolut cert ca este…

- Astazi – 21 noiembrie, in jurul orei 15:00, dispeceratul ISU DB a fost anuntat, prin numarul unic de urgenta 112, Post-ul DAMBOVIȚA: Incendiu in zona montana! Pompierii au mers o ora pe jos pentru a stinge focul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Borșa au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un șopron din Borșa. Din cauza drumului greu accesibil, militarii au parcurs pe jos aproximativ un kilometru pana au ajuns la locul intervenției. Focul a mistuit șopronul de fan…