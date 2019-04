Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege prezentat miercuri ar urma sa-i permita guvernului, printre altele, sa adopte masuri legate de protejarea patrimoniului. Intitulat ''Restaurarea si conservarea catedralei Notre-Dame din Paris si instituirea unei subscriptii nationale'', textul propune punerea in practica…

- Guvernul francez are in vedere o serie de derogari prin ordonanta pentru a ''facilita realizarea lucrarilor'' necesare restaurarii catedralei Notre-Dame din Paris, in contextul in care presedintele Emmanuel Macron a promis ca lucrarile vor fi finalizate in termen de cinci ani, transmite miercuri…

- Compania de tehnologie UiPath, un startup romanesc cu sediul in Statele Unite, doneaza 1 milion de euro pentru catedrala Notre Dame, grav avariata de un incendiu, luni seara, scrie stirileprotv.roFondatorul companiei, Daniel Dines, a anunțat in cadrul unui eveniment, la Paris, ca UiPath va…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti ca Notre-Dame, devastata de incendiul izbucnit luni seara, va fi reconstruita in maxim cinci ani, scrie Digi24.ro ”Vom recladi catedrala inca si mai frumoasa si vreau ca aceasta sa se incheie peste cinci ani”, a declarat presedintele francez Pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis marti ca Notre-Dame, catedrala emblematica a Parisului, devastata de un incendiu urias izbucnit luni seara, va fi reconstruita in termen de cinci ani, transmite AFP. 'Vom recladi catedrala inca si mai frumoasa si vreau ca aceasta sa se incheie peste cinci…

- Presedintele american Donald Trump a adresat marti "condoleante" omologului sau francez Emmanuel Macron dupa incendiul care a devastat catedrala Notre-Dame din Paris, transmite AFP, citand un comunicat al Casei Albe.

- Romanul ”Cocoșatul de la Notre-Dame”, de Victor Hugo, a urcat marți pe primul loc în lista celor mai bine vândute carți pe Amazon Franța, dupa ce un incendiu a devastat faimoasa catedrala din Paris, scrie Bloomberg. Cartea spune povestea frumoasei Esmeralda și a lui Quasimodo,…

- Familia de industriasi francezi Pinault, care prezideaza grupul de lux Kering, a deblocat 100 de milioane de euro pentru reconstructia catedralei Notre-Dame din Paris, prin intermediul companiei sale de investitii Artemis, a declarat pentru AFP presedintele acesteia Francois-Henri Pinault.