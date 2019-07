Incendiu extins, lângă Timișoara. Pompierii intervin de urgență Vegetaia uscata s- a aprins la Sacalaz iar flacarile au afectat o suprafața de peste 40 de hectare. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere, in ajutorul lor venind și SVSU Sacalaz, cu inca o autospeciala, un tractor și alte utilaje. The post Incendiu extins, langa Timișoara. Pompierii intervin de urgența appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit sambata la o pensiune din localitatea Mahmudia, județul Tulcea, iar mai mulți turisti s-au autoevacuat. Pompierii intervin cu patru autospeciale, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentantilor ISU Tulcea, incendiul a izbucnit la o pensiune din localitatea Mahmudia. Cand…

- Mai multe persoane care se plimbau cu o hidrobicicleta pe lacul Balta Alba, din judetul Buzau, au fost surprinse, duminica, de o furtuna violenta, localitatea fiind sub atentionare cod portocaliu emisa de meteorologi. Echipaje de pompieri incearca sa salveze persoanele respective potrivit news.roPotrivit…

- Pompierii intervin, luni seara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-un imobil din Arad, in urma caruia 20 de persoane s-au autoevacuat. Doi locatari au nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au suferit atacuri de panica, potrivit mediafax.Citește și: Oreste arunca bomba! Ministrul…

- In noaptea de duminica spre luni, la Giroc a avut loc un tragic accident. Un artificier, in varsta de 38 de ani, pregatea jocul de artificii pentru o The post Tragedie la o nunta organizata langa Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii din Alba Iulia au fost chemati sa intervina, vineri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o statie de asfalt din Drambar, langa Alba Iulia. Din primele date, a fost cuprinsa de flacari o rulota de aproximativ 2 mp, folosita de paznicul unitatii. In apropiere se afla un rezervor…

- Pompierii au intervenit, luni, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un depozit de deseuri reciclabile aflat in localitatea... The post Incendiu violent in vestul tarii. A intervenit echipajul specializat in detectare chimica, bacteriologica, radiologica și nucleara appeared first on Renasterea…

- Un puternic incendiu a izbucnit, astazi, la topitoria fabricii TRW din Timisoara. Pompierii au fost alertati si au intervenit de urgenta. La acest moment ... The post Incendiu la o fabrica din Timisoara. Peste 400 de oameni au fost evacuati appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Timis au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata pe bulevardul Dragalina din municipiul Timisoara. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, in cursul diminetii, ISU Timis a fost solicitat sa intrevina…