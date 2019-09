Inca o SAPTAMANA de VACANTA pentru elevi! Aceste scoli raman INCHISE luni Inca o SAPTAMANA de VACANTA pentru elevi! Aceste scoli raman INCHISE luni Elevii care nu incep scoala pe 9 septembrie! Clopoțelul suna din nou pe data de 9 septembrie, insa nu pentru toți elevii, deoarece multe școli din țara au amanat inceperea noului an școlar cu o saptamana sau chiar doua! Motivul este unul pur romanesc: școlile unde ar trebui sa vina de luni elevii sunt un adevarat șantier. Elevii care nu incep scoala pe 9 septembrie Șantiere se regasesc și in București, nu doar in țara. Trei gradinite din Capitala au amanat cu o saptamana sau doua primirea copiilor, pentru ca muncitorii care… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 2.824.594 de elevi si copii de gradinita incep, luni, cursurile anului scolar 2019 – 2020, potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN). Consiliul National al Elevilor a indemnat toti elevii sa protesteze cu banderole negre, din cauza ordinului privind scolile profesionale. Potrivit ministerului…

- 13 scoli si trei gradinite din Bucuresti vor ramane luni inchise fiindca lucrarile pentru reabilitarea cladirilor nu s-au incheiat. Unitatile de invatamant propun realocarea elevilor care nu pot sta acasa in alte scoli si gradinite.

- Elevii din București cu varsta cuprinsa intre 6 și 14 ani vor beneficia de un sprijin financiar in valoare de 450 de lei pentru a putea achiziționa rechizite școlare. Dosarele pentru anul școlar 2019-2020 vor putea fi depuse de la 1 septembrie.

- Ilie Nastase a anunțat zilele trecute ca amana nunta cu Ioana Simion , care era programata pe 17 august, insa motivele invocate, se pare, nu au fost cele reale. Ilie Nastase, in varsta de 73 de ani, și Ioana Simion, in varsta de 43 de ani, s-au casatorit civil in luna martie a acestui an și anunțasera…

- Luni, elevii claselor a XII-a vor afla ce note au luat la examenul de Bacalaureat 2019. Ramâneți alaturi de Realitatea.net. Elevii de clasa a 12-a au terminat examenele de la Bacalaureat 2019. Când se anunța rezultatele?

- A fost haos la inscrierea la liceu! Elevii de clasa a opta care vin din provincie si isi doresc sa prinda un loc la un liceu de top din Capitala s-au inghesuit la singurul centru de inscrieri din Bucuresti. Unii au campat la scoala de ieri, altii au venit la 2 dimineata cu scaune de acasa. Inspectorii…

- Constantin Brancusi, Scoala 150 si Colegiul National „Gheorghe Lazar” deschid clasamentul celor mai bune scoli din Capitala, in functie de numarul de medii de zece obtinute la Evaluarea Nationala.

- La sfarsitul saptamanii trecute, la Stejarii Country Club din București, a fost organizata competiția de karate Kyokushinkai „Cupa Iron Fist“. Articolul Karate / Elevii lui Adrian Bratescu au prins podiumul in Capitala apare prima data in GAZETA de SUD .