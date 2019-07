IMM-urile nu sustin amnistia fiscala: Solicitam un cadru legal stabil si predictibil

Stiri pe aceeasi tema

- Respondentii in numar de 408, au fost in proportie de 54,3% microintreprinderi, 17,3% intreprinderi mici, 20,2% intreprinderi mijlocii, 2,8% intreprinderi mari si 5,4% ONG-uri si alte forme juridice, arata un comunicat emis luni de CNIPMMR.

- Consiliul National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) nu sustine o noua impozitare forfetara si o crestere a fiscalitatii IMM-urilor, solicitand mentinerea posibilitatii IMM-urilor de a opta pentru plata impozitului pe venituri sau a impozitului pe profit. …

- Peste 80% dintre respondentii unui sondaj realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se opun unei amnistii fiscale generalizate prin care, de fapt, sunt ajutate companiile de stat, a declarat, luni, Florin Jianu, presedintele CNIPMMR, intr-o…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), in parteneriat cu Universitatea 'Lucian Blaga' din Sibiu (ULBS), organizeaza joi al 2-lea "Targ al intreprinderilor simulate", in cadrul unui proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020,…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNPIMMR) considera ca printre entitatile indreptatite sa atace direct Ordonantele de Urgenta la Curtea Constitutionala trebuie sa se afle Consiliul Economic si Social, conform unui comunicat de presa al Consiliului. "Consiliul…

- 'Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNPIMMR), interesat in asigurarea unui mediu de afaceri predictibil si a unui cadru legislativ stabil, care sa nu creeze disfunctionalitati majore in activitatea companiilor care isi desfasoara activitatea in Romania, in…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNPIMMR) sustine implementarea efectelor referendumului convocat in data de 26 mai 2019, in special „extinderea dreptului de a ataca Ordonantele de Urgenta direct la...

- Guvernul a aprobat Strategia nationala de dezvoltare a ecoturismului in Romania 2019-2029, prin intermediul careia s-a dorit sa se puna capat unei probleme disputate de peste 14 ani. Cu toate acestea, „Legea Turismului in forma in care a trecut prin guvern nu aduce nicio solutie relevanta pentru viitorul…