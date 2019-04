Imagini nemaiintalnite: Cu masina de pompieri, pe vagon, la stins incendiul. Ei sunt adevaratii eroi (fotoreportaj)

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, pompierii din Viseu de Sus au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la o cabana din lemn, de pe Valea Vaserului, statia Faina. A ars construcția din lemn pe o suprafața de 200 mp. Despre Cabana Faina Cabana Faina a fost data in folosința in 03 iulie 1905, inițial…

- Astazi, 31.03., dispeceratul ISU Maramures a fost anuntat despre izbucnirea unui incendiu la o cabana de pe Valea Vaserului. La locul interventiei s-au deplasat militarii din cadrul Sectiei de Pompieri Viseu de Sus, cu 2 motopompe transportabile. Nu sunt victime, din primele informatii. foto:arhiva

- De cateva saptamani, natura s a trezit la viata, iar totul s a schimbat in jurul nostru. Frumusetea arborilor prospat infloriti, a firelor de iarba rasarite in spatiile verzi, toate dau o alta imagine municipiului Constanta. De departe cei care atrag atentia in aceste zile sunt copacii care au inflorit…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs duminica seara in localitatea Gura Dobrogei. O masina s a rasturnat in camp.Potrivit SAJ Constanta, cele doua victime sunt constiente.Politia se afla la fata locului si face cercetari. ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a transmis ca un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit sambata, in zona plajei Corbu, si a fost cuprinsa de flacari si o magazie in care era depozitata cherestea. Pentru stingerea focului pompierii intervin cu doua autospeciale de la Statia Midia. "La Corbu…

- Un agent de politie a fost ranit in municipiul Constanta, dupa ce o autospeciala a Politiei a fost acrosata de un autobuz. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, omul legii a solicitat ingrijiri medicale. In acest caz a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul…

- Un sofer fara permis de conducere care incerca sa scape in timp ce era urmarit in trafic de politisti, in noaptea de marti spre miercuri, in municipiul Constanta, a intrat in gardul de beton al unei locuinte, autovehiculul fiind puternic avariat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean, scrie…

- Imagini de coșmar in urma unui accident produs duminica noaptea in comuna Ciocarlia de Jos din județul Constanța. Un calugar a murit pe loc, dupa ce a intrat cu mașina intr-un pom și apoi s-a rasturnat. Accidentul a avut loc duminica, la miezul nopții, dupa un șofer a pierdut controlul asupra mașinii…