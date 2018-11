Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi, mijlocașul de 20 de ani al celor de la Viitorul, ar fi putut ajunge la FC Sevilla in vara, echipa care se afla acum pe primul loc in La Liga. Informația a fost dezvaluita de Cristian Bivolaru, directorul general al dobrogenilor. "In vara, a fost o oferta concreta din partea celor de la…

- Gica Hagi (53 de ani) a avut ocazia, in vara, de a-l vinde pe Ianis Hagi (20 de ani) la Sevilla, dar a refuzat suma pusa pe masa pentru andaluzi. Acum, Viitorul e constienta ca evolutiile bune ale tanarului mijlocas ofensiv vor mai atrage oferte in perioada de mercato din iarna.

- Gica Hagi a declarat ca fiul sau, Ianis Hagi, se pregateste de un nou transfer in strainatate dupa experienta esuata de la Fiorentina. Gica Hagi a declarat ca in perioada de mercato din iarna sau, cel tarziu, in cea din vara anului viitor, Ianis Hagi va pleca de la Viitorul. „Ianis confirma. Si-a recapatat…

- Gica Hagi a declarat ca in perioada de mercato din iarna sau, cel tarziu, in cea din vara anului viitor, Ianis Hagi va pleca de la Viitorul. "Ianis confirma. Si-a recapatat ritmul, ca fotbal stia. El decide daca bate penaltyul cu stangul sau cu dreptul. Ii dau sfaturi, dar el ia decizia finala.…

- Gica Hagi ar semna cu Galatasaray co singura conditie. "Targetul numarul 1 in Turcia pentru mine ar fi sa te duci si sa castigi Champions League. Eu zic ca e prima tara care maine poate face un proiect european, dupa primele cinci campionate din lume. Clar, peste Olanda. Cand au bugete si…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, a realizat un rezultat important in etapa a saptea a Ligii 1, invingand cu 2 1 in deplasare campioana en titre, CFR Cluj. Condusa cu 1 0 din minutul 55, dupa golul lui Tucudean, echipa oaspete a dat lovitura pe final, marcand in minutele 86 prin…

- Ianis Hagi a refuzat o oferta uluitoare: mijlocasul ofensiv de la Viitorul ar fi putut merge în Spania, la FC Sevilla, dar Gica Hagi s-a opus transferului. Totul s-a întâmplat asta-iarna.

- Impresarul Pietro Chiodi a dezvaluit ca inainte de a reveni la Viitorul, Ianis Hagi, a fost dorit de catre Sevilla. Spaniolii au dorit sa-l aduca direct de la Fiorentina, dar nu ar fi avut garantia ca va juca prea multe minute. Astfel, a decis sa se intoarca la echipa constanteana,...