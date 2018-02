Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, intre care si doi copii, au fost ranite intr-un accident care a avut loc duminica seara, pe DN 7, intre orasele Deva si Simeria, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si a colizionat cu un autoturism care circula regulamentar. Din primele cercetari…

- Accident rutier DN 2 E85, sat Domnești comuna Pufești: doua victime conștiente. Intervine Secția de Pompieri Adjud cu modulul SMURD și o ambulanța SAJ. ISU Vrancea UPDATE 1!!! Unul dintre șoferi era baut ISU Vrancea: Revenire accident rutier comuna Pufești: au fost trasportate…

- Un tanar de 27 de ani din Republica Moldova este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a patruns pe contransens cu masina pe care o conducea, lovind in plin o autoutilitara care circula regulamentar, scrie adevarul.ro.

- Cel puțin 26 de persoane au fost ucise și alte 17 au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc sambata seara in centrul Indoneziei, conform unui comunicat de presa al poliției indoneziene.

- Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc, in urma cu putin timp, pe strada Potelu din Craiova. Doua persoane au fost ranite in urma coliziunii, iar una a ramas incarcerata. La fata locului au ...

- Un accident grav avut loc seara in aceasta in intersecția de la Patria. Doua echipaje SMURD și doua de la Serviciul de Ambulanța intervin pentru acorda primul ajutor. „Sunt șase victime – doi pietoni, adulți, șoferii celor doua autoturisme, și doi copii. Toate persoanele sunt conștiente. Unul dintre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66, la kilometrul 143 700 de metri, in comuna Banita, judetul Hunedoara, a avut loc in aceasta dimineata un eveniment rutier, in care a fost implicat un microbuz, in care se aflau 5 pasageri 3 adulti si 2 minori .Cauza…

- „In data de data de 31.01.2018, in jurul orei 11:10, un barbat in varsta de 44 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, in localitatea Spini, in direcția Oraștie-Deva, nu a pastrat o distanța de siguranța fața de autoturismul condus de un barbat de 43 de ani, care circula in fața sa și…

- Un șofer din Alba a fost ranit ușor dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, produs in municipiul Hunedoara. Aflat la volanul unui autoturism, acesta a fost lovit intr-o intersecție de un autoturism condus de un șofer baut, care a parasit locul incidentului. Potrivit IPJ Hunedoara, in data…

- 11 persoane au murit si alte 46 au fost ranite in noaptea de vineri spre sambata in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s a izbit de copacii de la marginea drumului, potrivit Agerpres.Plecat din Ankara, autocarul transporta in principal familii de turisti in drum spre statiunea…

- O fetita de 8 ani a fost ranita marti dimineata intr-un accident rutier petrecut la Gorban. Fetita circula pe jos prin localitate si a fost acrosata de o masina. Un echipaj de la Ambulanta (SAJ) a preluat-o pe micuta si a transportat-o de urgenta la Spitalul de Copii din Iasi.

- Cinci oameni au fost raniti, duminica, in urma coliziunii intre doua autoturisme, in satul Saliștioara, din comuna Valișoara a județului Hunedoara. Primele verificari au aratat ca evenimentul rutier ar fi fost produs de un tanar de 32 de ani, din localitate, care a scapat de sub control masina…

- Doua autoturisme s-au ciocnit frontal în mijlocul drumului, miercuri seara în Balțați, Iași. În urma evenimentului, o persoana a decedat pe loc, iar alte cinci sunt grav ranite.

- In urma cu puțin timp, la intrarea in Codaiești, s-a produs un accident grav! O șoferița in varsta de 31 de ani a pierdut controlul asupra volanului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In mașina se mai aflau și doi copii, unul in varsta de 4 ani și celalalt de 7 ani. La fata [...]

- Un grac accident rutier s-a produs in jurul orei 18.00 pe DJ 202, in afara municipiului Rm.Sarat. Din primele verificari, un conducator auto de 33 de ani, din Vrancea, care circula pe DJ 202 pe directia Rm.Sarat catre Puiesti, in afara Rm.Sarat, a acrosat un atelaj nesemnalizat corespunzator condus…

- O fetita in varsta de 11 ani a decedat in noaptea de joi spre vineri in urma unui accident rutier petrecut pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Un accident rutier soldat cu trei persoane ranite s-a produs, miercuri-seara, 3 ianuarie 2018, pe DJ 677, la intersecția cu drumul european 574. Doua mașini s-au ciocnit, iar in interiorul lor se aflau șase persoane. Conform informațiilor ISU Olt, trei persoane au ...

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- Potrivit primelor informatii, evenimentul rutier deosebit de grav s-a produs pe fondul vitezei excesive a masinii care a izbit in plin victimele pe o trecere de pietoni semnalizata corespunzator de pe bulevardul Otelarilor din Galati.

- Sapte persoane au fost ranite, marti, in urma unui accident rutier produs la iesirea din Timisoara si in care au fost implicate doua masini. La fata locului au intervenit mai multe ambulante si...

- Un accident rutier s-a petrecut marți, in jurul orei 10.00 pe raza localitații Sincel, soldat cu doua victime incarcerate. Garda Blaj a intervenit marți, in jurul orei 10.00, la un accident rutier petrecut in localitatea Sincel. Din primele informații in evenimentul rutier a fost implicat un autovehicul.…

- Un barbat a murit iar trei copii si o femeie au ajuns la spital in stare grava dupa un accident produs la marginea localitatii Cosava, aflata la limita judetelor Timis cu Hunedoara. Accidentul s-a produs in urma unei depasiri, au declarat politistii hunedoreni pentru Lugoj Info.ro. ”Un barbat in varsta…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite dupa ce o nava elvetiana de pasageri care naviga pe Rin s-a ciocnit marti seara de pilonul unui pod rutier in apropiere de Duisburg, in vestul Germaniei, relateaza DPA.

- In urma unui accident rutier petrecut in ajunul Craciunului la Iasi, o tanara studenta a fost ranita si acum are nevoie de sange. Rudele si prietenii s-au mobilizat si au lansat o campanie pe Facebook. Nu conteaza grupa sangvina, important e sa se doneze. "Tanara Ioana-Cezara Bucataru are nevoie urgenta…

- O femeie de 48 de ani a murit in ziua de Craciun si alte cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe strada Calea Baciului, la iesirea din Cluj-Napoca spre judetul Salaj.

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident rutier pe Drumul National 2, care leaga Falticeniul de Suceava, unde doua masini s-au ciocnit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Planul rosu de interventie a fost activat sambata in judetul Hunedoara in urma unui accident grav de circulatie produs in localitatea Mintia, noua persoane fiind ranite. In accident au fost implicate un autotren si un microbuz, scrie...

- Accidentul s-a produs intre un microbuz de pasageri, in care se aflau noua persoane, și un TIR, in zona termocentralei de la Mintia, traficul rutier desfasurandu-se pe un singur sens, a informat ISU Hunedoara. Trei dintre cele noua persoane din microbuz au suferit leziuni grave si au fost…

- O intreaga familie a fost implicata in teribilul accident din Cosevita, Hunedoara. Un TIR a intrat intr-un autotirsm, acolo unde se aflau doi parinti si trei copii. Barbatul a fost strivit de fiarele contorsionate ale masinii.

- O intreaga familie a fost implicata in teribilul accident din Cosevita, Hunedoara. Un tir a intrat in autovehicul, acolo unde se aflau doi parinti si trei copii. Barbatul a fost strivit de fiarele contorsionate ale masinii.

- Un barbat si-a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr-un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita...

- Un barbat a murit, iar sotia sa si cei trei copii au suferit rani grave, dupa ce masina lor a fost implicata intr-un accident grav pe Drumul National 68 A, in localitatea Cosevita, judetul Hunedoara. Impactul s-a produs intre doua masini si un tir.

- Accident teribil la granița dintre județele Timiș și Hunedoara. Trei copii au ramas orfani de tata. Cinci persoane au fost ranite in timpul accidentului, dintre care una incarcerata. In ciuda eforturilor de a-l salva, barbatul prins intre fiarele mașinii a decedat. Soția și cei trei copii au lui au…

- Cinci oameni au fost raniți in urma unui accident rutier in localitatea Cosevita. Unul dintre ei a fost incarcerat și a decedat, in ciuda eforturilor depuse de salvatori. ”Pentru descarcerarea, salvarea și stabilizarea raniților intervin echipaje reunite ale ISU Hunedoara și Timiș. In operațiuni…

- Cinci oameni au fost raniți in urma unui accident rutier in localitatea Cosevita, unul dintre ei fiind incarcerat. ”Pentru descarcerarea, salvarea și stabilizarea raniților intervin echipaje reunite ale ISU Hunedoara și Timiș. In operațiuni sunt implicate doua autospeciale de descarcerare,…

- În urma cu puțin timp, între localitațile Ovidiu și Mihail Kogalniceanu, a avut loc un accident rutier grav. Din primele informații, toate persoanele implicate în incident sunt conștiente. UPDATE: Un sugar de numai 6 luni a fost suferit un traumatism craniofacial,…

- Trei dintre acestea sunt minori, care au fost asistați medical la spital. O persoana a intrat in stop cardio respirator și a fost resuscitata la fața locului, iar alte doua persoane au suferit diferite traumatisme și contuzii. Noua victime au suferit diverse leziuni care nu le pun viața…

- In urma coliziunii dintre un autocar cu 27 de pasageri si un autoturism, in judetul Bacau, cinci persoane au fost ranite, dintre care una a necesitat descarcerare. Autoritatile au activat planul rosu de interventie. In autocar se aflau 27 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Valcea, un accident de circulatie s-a proddus, duminica seara, pe Drumul National 7, Valea Oltului, intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Soferul unei o autoutilitare inmatriculate in Maramures, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile meteo rutiere,…

- Pompierii din cadrul Garzii Bals au intervenit in aceasta dimineata, cu o autospeciala complexa pentru descarcerare si un echipaj SMURD, pe DE 574, la iesirea din orasul Bals spre Craiova, la un accident rutier. In evenimentul rutier au fost ...

- Un autocar care venea din Chisinau si in care se aflau 19 persoane s a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism in care se aflau alte trei oameni, pe DN 17, la coborare din Pasul Tihuta. Soferul unui autoturism in care se aflau trei persoane a schimbat directia de mers fara sa se asigure, informeaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN15, in localitatea Chetani, judetul Mures, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Cauza producerii a fost intrarea pe contrasens, iar in urma impactului au rezultat doua persoane…

- Patru jandarmi si o tanara au fost raniti in noaptea de luni spre marti intr-un accident rutier care a avut loc in zona Podului Timpuri Noi, dupa ce un autoturism a trecut pe rosu si a lo...

- Ieri, 3 decembrie 2017, in jurul orei 17.50, politistii din Abrud au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe DN 74 A., intre Abrud si Campeni. Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca un barbat de 48 de ani, din municipiul Deva, judetul Hunedoara, in timp ce…

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi in centrul municipiului Galati, la intersectia strazilor Brailei cu Traian, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Galati, Gabriela Costin. ‘La intersectia strazii…

- Un accident rutier in care au fost implicate un camion și doua autoturisme, a avut loc, marți dimineața, pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, la intersecția cu strada Marașești. In urma impactului, patru persoane au fost ranite ușor. Revenim cu amanunte

- Patru copii din Abrud ramasi orfani de mama, care a murit intr-un accident rutier provocat chiar de tatal lor, au, acum, un acoperis deasupra capului. In urma unei campanii de donatii a fost adunata suma necesara cumpararii unei case.

- Un TIR și un autoturism au fost implicate intr-un accident rutier, in aceasta dimineața, in jurul orelor 6.30, pe DN 1, la kilometrul 208, in zona localitații brașovene Perșani, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Romane.In urma evenimentului rutier, patru persoane au fost ranite…

- Patru copii si doi adulti au fost raniti, joi dimineata, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe un drum judetean ce face legatura intre municipiul Sibiu si Agnita. Din primele cercetari, evenimentul s-a produs din cauza vitezei neadaptate, una dintre masini derapand si lovind autoturismul care venea din…

- Doua persoane au fost ranite miercuri dimineata intr-un accident care a avut loc pe DN 7, pe raza comunei Vetel, din judetul Hunedoara, dupa ce un autoturism, care stationa in coloana, a...