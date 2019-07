Hossu: Dacă nu iese legea de retrocedare, nu văd posibilă o investiţie în staţiunea Vidra "Complexul de la Vidra a revenit (in urma impartirii patrimoniului sindicatelor, n.r.) CNSLR Fratia in toata structura respectiva si ei au inca o judecata legata de structura data. Noi speram ca daca vestita sosea se va putea finaliza pana la sfarsit sa se poata face si investitiile respective legate de finalizarea investitiei de la Vidra. Tehnic, acolo sunt doua probleme care o fac sa fie inca nefunctionala: aductiunea cu apa potabila, care trebuie adaptata - apa se aduce de la 9 kilometri si nu a trecut proba inspectiei sanitare - si finalizarea propriu-zisa a dotarii unitatilor, a activelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

