Horoscop duminica 6 ianuarie 2019. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop duminica 6 ianuarie 2019 - Berbec: Este o zi de innoire, dar nu e cazul sa forțezi nimic pentru a obține acest rezultat. Mai degraba, ar trebui sa lași lucrurile in voia lor. Horoscop duminica 6 ianuarie 2019 - Taur: Apasa pe umerii tai o mare greutate pe care tu ai creat-o prin mai multe etape de pesimism și optimism moderat. Ar fi mai bine sa le lași pe toate deoparte, pentru o zi. Horoscop duminica 6 ianuarie 2019 - Gemeni: Revin in forța probleme pe care le-ai lasat in așteptare, dar…