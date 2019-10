Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Turnu Magurele recruteaza personal pentru proiectul “Imbatranim frumos și demn!” in Social / on 22/10/2019 at 10:30 / Primaria Turnu Magurele recruteaza personal din afara organigramei, pentru implementarea proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile “Imbatranim frumos și demn!”.…

- „Sa invatam sa traim sanatos!” Sub acest generic, Crucea Rosie Arad a desfasurat o activitate pentru beneficiarii Centrului de zi pentru varstnici din Confectii. Voluntarii Crucii Rosii au efectuat o demonstratie de acordare a primului ajutor, au facut masuratori de tensiune, puls si oxigenare a creierului.…

- Un trend in creștere al Instagram combina iubirea pentru carți cu fotografia hiper-stilizata – dar acum lumea se intreaba daca asta reduce carțile la simple obiecte decorative. Eticheta bookstagram a fost folosita pe peste 35 de milioane de postari Instagram, iar cei mai populari dintre utilizatorii…

- James Cameron și-a exprimat ingrijorarea ca cele doua filme care urmeaza lui Avatar ar putea cadea la proba de la box office. Regizorul, care a lucrat cu greu la urmatoarele doua parți ale blockbuster-ului sau din 2009 (de cațiva ani incoace), a dezvaluit ca a fost ușurat sa vada ca Avengers: Endgame…

- Ziarul Unirea Targul Apulum Agraria 2019: surprize culinare, concursuri, ateliere pentru copii, produse de artizanat și expozitii de animale si pasari. Programul Targul Apulum Agraria 2019: surprize culinare, concursuri, ateliere pentru copii, produse de artizanat și expozitii de animale si pasari.…

- Cum reparam pielea si parul afectate de soare si apa marii. Solutii profesionale de la Top Line. Aproape de fiecare data, dupa vacanta, observam ca parul este uscat si degradat, casant, culoarea si-a pierdut din intensitate, tenul este uscat, neuniform, chiar cu pete pigmentare, iar pielea corpului…

- Greta Thunberg, activista de 16 ani in domeniul schimbarilor climatice, i-a inspirat pe tineri sa citeasca mai multe despre salvarea planetei. Unele au informații interesante despre speciile pe cale de dispariție, iar altele dau sfaturi despre cum sa gestionezi deșeurile sau cum sa scrii povești inspiraționale…

- Prințul Harry a spus ca intenționeaza sa aiba doi copii, cel mult, deoarece este ingrijorat pentru viitorul planetei. Ducele de Sussex a discutat despre mediul inconjurator, responsabilitate si schimbarile climatice cu experta in primatologie Jane Goodall, intr-un interviu acordat pentru numarul special…