Furtună violentă în Halkidiki, doi turişti români au murit VIDEO Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters.



Doi cetateni cehi in varsta au fost ucisi dupa ce o rafala de vant a maturat rulota in care se aflau, in peninsula Halkidiki din nordul Greciei, care se bucura de popularitate in randul turistilor, conform informatiilor furnizate de politie.



