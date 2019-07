Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia gazduiește astazi, 21 iunie 2019, vernisajul expoziției de arta fotografica „Acasa la dacii Apoulonului” care surprinde in instantanee inedite zona Cetații dacica Apoulon de la Piatra Craivii din comuna Cricau. Fotografiile sunt realizate de catre Vasile Sarb…

- Povestea inmiresmata a rozelor se deapana din nou, la sfarsit de Ciresar, in localitatea Ciumbrud, locul unde, pentru o zi, trebuie sa ne amintim “sa nu uitam, nicicand, sa iubim trandafirii!” Consiliul Judetean Alba, impreuna cu Primaria si Consiliul Local Aiud si Filiala Județeana Alba a Asociației…

- O personalitate importanta a muzicii romantice din secolul al XIX-lea, elevul preferat al lui Frederic Chopin, pianistul Carl Filtsch, este omagiat la acest sfarsit de saptamana printr-o serie de evenimente care au loc in orasul sau natal, Sebes. Zilele Muzicale "Carl Filtsch" au debutat…

- „In valtoarea vieții” este denumirea unui studiu realizat asupra instalațiilor hidraulice tradiționale de pe Valea Sebeșului, precum și a expoziției de arta fotografica amplasata in spațiul expozițional urban al Centrului de Cultura „Augustin Bena”, in perioada 12 – 31 mai 2019. Studiul realizat de…

- S-a stat iarași ”la vase”, a doua zi de Paște, in curtea bisericii ”Sf. Nicolae” din Șugag. Din cele 11 perechi de miri, care și-au unit destinele in anul pascal trecut, au fost aleși și mirii anului 2019: CUTEAN IOAN și FLORINA, localnici, tineri, frumoși, pastratori de tradiție. ”Statu’ la vase in…

- „Statu’ la vase in Lunea Pastelui” este unul dintre cele mai vechi obiceiuri tradiționale romanești și se pastreaza in a doua zi de Paste, la Sugag. Sarbatoarea este organizata de Consiliul Județean Alba prin Centrul de Cultura „Augustin Bena”, in parteneriat cu Primaria Comunei Șugag și Biserica Ortodoxa…

