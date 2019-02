Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia a comunicat ca toate sursele de finantare, atat cele interne, cat si cele externe ale Fundatiei de binefacere „Din Suflet” sunt transparente, insa cei care ofera acest sprijin financiar nu doresc ca datele lor sa fie facute publice. Reactia Presedintiei vine in contextul informatiei aparute…

- Legaturile dintre presedintele moldovean Igor Dodon si omologul sau rus Vladimir Putin au o componenta financiara directa, cel putin 70.000 de euro intrand in contul fundatiei „Din suflet” a Galinai Dodon, sotia presedintelui Republicii Molodva, din partea lui Igor Chaika, fiul procurorului general…

- Dezvaluiri incredibile despre legaturile financiare dintre președintele Republicii Moldovei, Igor Dodon, și magnații din Rusia. Potrivit unor date prezentate de Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, cel puțin 70.

- ”Evident, pentru Rusia conteaza cum se va forma Parlamentul în Moldova, (...) de acesta va depinde în mare masura modul în care se vor dezvolta în continuare relațiile ruso-moldovenești”. Aceasta fraza a lui Vladimir Putin rostita în timpul întrevederii…

- Suspectul este un "jihadist" care ar fi incercat sa organizeze un atentat impotriva presedintelui rus Vladimir Putin. Individul este un barbat de 21 de ani si se numeste Armin Alibasic. El punea la cale un asasinat impotriva presedintelui rus. Suspectul a fost arestat in Serbia, in orasul…

- Serbia este un partener de incredere al Federatiei Ruse si isi respecta ferm promisiunile facute, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-un interviu acordat miercuri, in exclusivitate, agentiei de presa oficiale ruse TASS cu ocazia vizitei presedintelui rus Vladimir Putin, joi, la Belgrad.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, joi, ca trimite la Cotroceni cererea de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar, precum si propunerea de numire a Adinei Florea la sefia DNA, pe care presedintele Klaus Iohannis a respins-o. UPDATE: Ministrul Justiției a reiterat…

- Fundatia presedintelui american Donald Trump a acceptat marti sa se dizolve, in urma unui acord cu procurorul general al statului New York, care a sustinut ca actualul lider de la Casa Alba a folosit necorespunzator fundatia sa in campania prezidentiala din 2016, informeaza Reuters si AFP, potrivit…