Stiri pe aceeasi tema

- Vineri și sambata se vor disputa partidele etapei a 28-a din Liga 3, seria 5. Avem meciuri interesante și, probabil, vom ști daca Recea mai are sau nu șanse la promovare. Recea joaca in deplasare la Reghin, in timp ce Minaur se deplaseaza la Miercurea Ciuc, unde va intalni liderul, echipa care a facut…

- La finele saptamanii trecute s-au disputat jocurile unei noi etape din Liga 4 și Liga 5. In Liga 4 mai sunt doua runde, iar una dintre participantele la barajul pentru titlul județean se cunoaște: Avantul Barsana. La Sud, Viitorul Ulmeni are trei puncte avans fața de Șomcuta Mare și golaveraj puțin…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapelor cu numarul 9 și 10, ultimele din play-off. Derbiul dintre FCSB și CFR Cluj va avea loc pe 19 mai. Etapa a 9-a Sambata, 11 mai Ora 21:00/ Sepsi OSK - FCSB Duminica, 12 mai Ora 21:00/ CFR Cluj - U Craiova 1948 Luni, 13 mai Ora 21:00/…

- Etapa de Paște s-a disputat in mai multe zile. Am avut jocuri doar la Liga 4, in intrecerile din Liga 5 fiind pauza pana pe 5 mai. La seria Nord, Avantul Barsana are noua puncte avans fața de Recolta Saliște și patru meciuri de disputat, așa ca este sigura de participarea in barajul pentru titlul […]

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat in aceasta dupa-amiaza programul etapelor 6 și 7 din play-off și play-out. In etapa a 6-a, cel mai așteptat duel este cel dintre Viitorul și FCSB. Partida se va juca duminica, 21 aprilie, de la ora 21:00. Etapa a 7-a se joaca in același week-end in care va avea…

- La finalul saptamanii trecute s-au disputat meciurile unei noi etape din Liga a 4-a de fotbal. A fost a 11-a la seria Nord și a 14-a la Seria Sud. Am avut meciuri interesant, iar etapa viitoare, la Sud, vom avea derby-ul dintre Ulmeni și Șomcuta Mare, care ar putea stabili favorita la caștigarea seriei.…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapelor 3 și 4 din play-off și play-out. Toate meciurile vor fi transmise in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Etapa a 3-a Vineri, 29 martie Ora 20.30 (play-out) Dinamo - FC Hermannstadt Sambata, 30 martie…