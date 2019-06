Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 9 iunie, incepand cu ora 17.30 are loc festivitatea de premiere a campionatelor judetene Under 11, Under 13, Under 15, precum si a locului I pe Maramures la Under 15 – Liga Elitelor. Cupe, diplome si medalii vor fi oferite celor mai bune echipe ale judetului, pentru sezonul 2018/2019. De precizat…

- Finala Cupei Romaniei, faza judeteana, se va disputa joi, 6 iunie, pe Stadionul Municipal ”Viorel Mateianu” din Baia Mare. Partida va incepe la ora 18.00. Progresul Somcuta Mare si Viitorul Ulmeni sunt echipele calificate in ultimul act al competitiei la nivel judetean. Meciul va fi urmat de o fesitivitate…

- Miercuri, la Moreni, s-au disputat primele partide ale turneului final al campionatului junioarelor III. De asemenea, la Buzau, au inceput meciurile din grupele turneul final la masculin, tot juniori III. Din fericire, prima zi a adus victoria pentru cele doua reprezentante ale Maramureșului calificate…

- Finala Cupei Romaniei, faza judeteana, se va disputa duminica, 9 iunie, pe Stadionul Municipal ”Viorel Mateianu” din Baia Mare. Partida va incepe la ora 18.00. Progresul Somcuta Mare si Viitorul Ulmeni sunt echipele calificate in ultimul act al competitiei la nivel judetean. In deschidere, de la ora…

- Finala Campionatului Național dedicat categoriei de varsta sub 19 ani s-a jucat duminica, 19 mai, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, intre Concordia Chiajna și Poli Timișoara. In meciul pentru locul 3, CSȘ 2 Baia Mare a invins cu 3-2 pe ACSM Politehnica Iași. Semifinala 1: CS Concordia Chiajna…

- In cadrul evenimentului Zilele Maramuresului 2019, ediția a V-a, va avea loc și un meci de fotbal caritabil intre Gloriile fotbalului maramureșean și Legendele fotbalului romanesc. Meciul va avea loc in data de 17 mai 2019, orele 16,00 pe stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare. Prețul unui bilet este…

- Campionatul National de Juniori, seria 6 Under 19, etapa a 12-a: CFR Romgaz Craiova – ACS Energeticianul 1-1, Academia „Gica Popescu“ – CSJ Stiinta U Craiova 3-2, CSS Craiova – CSS Severin 4-1, Pandurii Targu Jiu – Dinamyk Craiova 3-0, ...

- 11 echipe s-au inscris in Maramures la Cupa Satelor. Echipa din Recea a caștigat turneul final si va reprezenta judetul Maramures la etapa regionala. Cicarlau, Recea si Ocna Sugatag sunt echipele care s-au calificat la turneul final al Cupei Satelor in Maramures. Turneul a avut loc duminica, 17 martie…