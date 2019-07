Stiri pe aceeasi tema

- Printre obiectele scoase la vanzare la Cannes se numara si un album din seria Aventurile lui Tintin din 1964 'On a marche sur la Lune', cu dedicatie din partea echipajului Apollo 11 - Neil Armstrong, Buzz Aldrin si Michael Collins, insotita de autograful autorului, Belge Herge, alaturi de un desen…

- Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Tania Popa și Andreas Petrescu sunt protagoniștii spectacolului independent “Azi nu! Poate maine!”, care va avea premiera pe 6 iulie, la TNB. Libertatea va prezinta in exclusivitate fotografii de la repetițiile piesei de teatru și povestea distribuției. I-am intalnit…

- Primii oameni pe Marte (conceptie artist). Credit: wikipedia.org Problema calatoriilor lungi spre alte planete sau chiar si galaxii ar putea fi rezolvata prin hibernarea astronautilor. Medicina spatiala, o noua disciplina, studiaza aceasta metoda, in ideea de a o propune pentru calatoriile cu echipaje…

- "Rocketman", filmul biografic despre Elton John, cu Taron Egerton in rolul principal dintr-o distributie din care mai fac parte Richard Madden, Jamie Bell si Bryce Dallas Howard, propune o calatorie muzicala fantastica in viata celebrului solist pop britanic, insa unele elemente nu sunt chiar asa…

- Dupa viitura formata sambata in urma ploilor torențiale in partea de sud a județului, tinerii de la Club Alba Off Road, au fost printre primii care au urcat pe Valea Sebeșului, pana la Rachita sa vada care e situația. ”Am tras o tura de recunoaștere pe la Loman – Strungari – Pianu de sus. Foarte […]…

- Millie Bobby Brown este deja o actrita celebra datorita rolului memorabil pe care il face in seria de televiziune "Stranger Things", insa adolescenta in varsta de 15 ani nu se multumeste cu atat si se afla la debut intr-un film pentru marile ecrane, "Godzilla: King of the Monsters", productie ce…

- Administratorul NASA, Jim Bridenstine, a declarat marti intr-un eveniment difuzat pe internet ca i-ar placea ca fiica sa, in varsta de 11 ani, sa se poata vedea in postura unei astronaute care va pleca pe Luna in 2024, precizand ca in anii 1960 tinerii nu aveau acest tip de repere. Presedintele…

- Actrita Diane Keaton spune ca este ''cu adevarat norocoasa'': in cei 50 de ani de cariera a filmat cu cineasti importanti, a fost recompensata cu un Oscar si nu s-a simtit ''niciodata hartuita'', scrie AFP. Actrita americana in varsta de 73 de ani continua…